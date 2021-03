Agora depende da compreensão pública









Sergipe entra em período de controle para evitar a expansão da pandemia. Medidas foram adotadas reduzir a circulação de pessoas, com objetivo de evitar aglomerações que provoquem maior número de infectados. Fechar bares e restaurantes, reduzir o horário de abertura do comércio e tentar segurar a população em casa, com a obrigatoriedade do uso de máscaras, álcool em gel e outras medidas que possam evitar o contágio. O Estado ainda está sob controle e não apresenta número alto de óbitos, embora os casos da doença sejam crescentes.

Mesmo se mantendo nesse nível, os hospitais começam a sinalizar para uma crise, com a falta de UTI nos hospitais. Isso provoca receio de crise para acomodação, o que preocupa as autoridades. O governador Belivaldo Chagas não foi rígido nas medidas, porque a avaliação feita pelo Comitê Técnico Científico, para analisar números pós-carnaval, mostrou que a situação em Sergipe merece cuidados, mas que não sejam excessivos. As medidas são por 15 dias, mas poderão ser revistas, caso não haja um freio na tendência de crescimento.

Lógico que tudo vai depender da população. Não há dúvida que é difícil controlar uma gente que não abre mão de saídas – principalmente noturnas – e não dispensa um bom bate papo em locais onde circulem uma cervejinha e haja espaço para uma paquera em qualquer local improvisado para manifestação, mas isso pode custar muito caro em caso de ser flagrado pela vigilância, que pode impor até multas aos participantes. Caso a população mantenha a absoluta descrença à força de contaminação, as medidas serão mais duras e crescentes, até que os irresponsáveis entendam que não apenas transmitem o coronavirus, como são os responsáveis por outras mortes que venham a acontecer.

Há um alento em meio a esse “ninho” de infestação: as vacinas estão chegando e haverá mudança no cronograma: idosos a partir de 78 a 89 anos podem comparecer às unidades de saúde para ser vacinados e o sistema drive-thur vai funcionar no final de semana. O prefeito Edvaldo Nogueira (PDT) reuniu-se ontem com aliados e mostrou-se animado com o fechamento do Consórcio das Prefeituras para aquisição de vacinas. 1.100 municípios estão inscritos e iniciam os trabalhos para compras de doses que não sejam da Coronavac, que tem contrato com o Governo Federal. Mas pode ser de qualquer outra indústria, independente de País, o que serve de alento para a sociedade.

As medidas estão tomadas, os lojistas reclamam, os bares e restaurantes lamentam, mas o objetivo é reduzir a pandemia e evitar um maior número de mortes. Se cada um fizer sua parte, conscientizando que o recolhimento pode evitar o contágio e libertar, mais cedo retornarão às suas vidas normais sem medo e sem sentimento de culpa por ter, de alguma forma, colaborado para o aumento de vítimas fatais.

Medidas amenas

O governador Belivaldo Chagas (PSD) adotou medidas para frear a pandemia dentro do que apresenta Sergipe em relação à contaminação. Fechar bares, restaurantes e reduzir o horário do shopping.

*** O aumento da pandemia é de responsabilidade de um número alto de pessoas que jamais acreditou no vírus e promovem aglomerações irresponsáveis.

Ajudar a reduzir

Parte significativa da população não usa máscaras, não cuida da higienização das mãos e não passam álcool onde pega, além de continuar a muitos, promovendo aglomerações.

*** A polícia deve fechar os bares que encontrar aberto e autuar o dono. Seja na orla ou na periferia. Pessoas devem denunciar pelo fone 190 festas particulares e ajudar a reduzir a pandemia.

Demissão em massa

Lojistas do shopping estão apavorados. Um deles disse: “não tem mais como aguentar o fechamento de lojas e haverá desemprego com a demissão em massa”.

*** Nos finais de semana todas as lojas fecham.

*** Haverá redução de horário para funcionamento. Lojista diz que o comércio no centro da cidade vai fechar aos sábados, dia que mais fatura.

Facilitar obrigações

O mesmo lojista é favorável que adote medidas, mas que facilite as obrigações tributárias dos empresários da área, inclusive dividindo impostos.

*** E desabafou: “quem acaba com tudo são os políticos de esquerda, centro e direita, preocupados com as eleições de 2022”.

Sobre prioridade

O subtenente Edgard Menezes acha que “inverteram o conceito de prioridade”. E diz: “na verdade a prioridade da vacinação deveria ser no grupo dos que saem para trabalhar”.

*** – Quem fica em casa, segundo a ciência, está no isolamento social, portanto protegido, deduz.

Jackson e Congresso

O ex-governador Jackson Barreto (MDB) admite que “o Congresso Nacional é o mais omisso em relação à ação do presidente sobre a Covid-19”.

*** – Todo o Congresso está à deriva, acha.

*** Segundo Jackson, “não temos uma política para cuidar desse problema grave da saúde, que destrói o Brasil”. E concluiu: “não temos uma política nacional de combate ao Vírus”.

Sobre troca de partido

Jackson Barreto (MDB) ainda não fala em troca de partido, embora já esteja certo que ele não permanecerá onde está. Acha cedo para tratar do assunto.

*** Sobre a filiação ao PDT, Jackson Barreto falou: “não vou e não vou dizer que não vou”.

Lendo a Bíblia

Jackson Barreto e o deputado federal Fábio Mitidieri almoçaram em um dos restaurantes da Atalaia – Sollo – e conversaram sobre política, projetos para o futuro e questões pós Belivaldo.

*** Quando viu a notícia sobre o encontro Eduardo Amorim (PSDB) e Mitidieri, de que os dois haviam conversado sobre vários assuntos e não trataram sobre política, JB postou: “leram a Bíblia”.

*** Jackson disse que foi apenas uma brincadeira, exatamente pelo que aconteceu no almoço dele com o deputado.

Gera alguns fakes

Aliás, o encontro de Eduardo Amorim com Mitidieri gerou uma série de notícias fora de órbita publicada em grupos, sem a apuração do fato ou contato com os dois políticos.

*** Um analista político de grupo publicou que Eduardo Amorim iria disputar mandato em 2022 pela base política do Governo Belivaldo.

*** É fake. Eduardo não deixará o PSDB e se manterá na oposição.

Gilmar vai para o PL

– O deputado estadual Gilmar Carvalho (PSC) pode ser mais um a se filiar no Partido Liberal (PL), disse o deputado federal Bosco Costa (PL).

*** Gilmar tentou sair do PSC o ano passado para disputar a Prefeitura, mas não conseguiu junto ao TSE.

*** Quanto à candidatura de Valdevan Noventa (PL) ao Senado, Bosco disse que “estamos fortalecendo o partido, para disputar qualquer cargo proporcional e majoritário”.

Rogério indignado

O senador Rogério Carvalho (PT) espantou-se: “1.786 mil mortes nas últimas 24 horas. A cada 45 segundos, uma pessoa morre em decorrência da doença no país”.

*** E mais: “O Brasil vacinou apenas 3,6% da população. O mesmo número que os Estados Unidos vacinaram em 4 dias apenas”.

*** – Não tem outra palavra para definir Bolsonaro: é criminoso!

Uma boa conversa

Revista Exame – Após recorde de mortes, Pazuello lamenta e diz que não é “máquina de fabricar soluções.”

O Antagonista – “Parece que só morre gente de Covid no Brasil”, afirmou o presidente. “O vírus do pavor foi inoculado nessas pessoas.”

Viomundo – Entenderam agora a necessidade de Censura na ditadura, com Globo, com tudo? Era pra esconder as merdas que os militares faziam.

Brasil 247 – STF atende Dino e manda Câmara Federal votar ação que pode afastar Bolsonaro do cargo.

Urgente – Bolsonaro e Pazuello mentiram de novo, segundo a CNN. Até o momento, Brasil está de fora da fila por vacinas da Pfizer e Janssem, segundo laboratórios.

O Antagonista – Depois de adiar duas vezes, presidente marcou novamente a gravação de um pronunciamento à nação hoje. A divulgação deve ser feita às 19h.

Recebia auxílio – Esposa de Daniel Silveira é demitida de ministério após descoberta de que ela recebia auxílio emergencial.

Paulo Teixeira – Ministro Marco Aurélio Mello manda notícia crime contra o presidente da república para a Câmara Federal.