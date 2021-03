Belivaldo: “se for preciso vou colocar a polícia na rua e fazer passageiros descer do ônibus”









05/03/21 - 08:48:54

O governador Belivaldo Chagas reagiu de forma dura ao comentar sobre as medidas adotadas pelo Comitê Técnico-Científico e de Atividades Especiais (Ctcae), e deixou claro que vai endurecer fiscalização, principalmente nos coletivos.

Um dos maiores problemas encontrados em Aracaju no que se refere ao transporte público é verificado diariamente com ônibus coletivos lotados, principalmente nas horas de Picos.

Sobre essas aglomerações nos pontos de ônibus e terminais de integrição, Belivaldo avisou que, “se for preciso vamos colocar a polícia militar nas ruas para impedir as aglomerações e evitar que passageiros trafeguem em pé nos coletivos”, avisou o governador.

O governador explica que será preciso fazer uma fiscalização rígida, ou seja, que os ônibus sejam fiscalizadas para verificar se os passageiros estão em pé ou sentados. “Entendo que pra mim estar governador, é uma missão. Só sabe Deus e eu o que eu estou passando. Eu preciso adotar medidas, as vezes duras, mas necessárias para que a gente não tenha o agravamento da pandemia em nosso estado”, disse Belivaldo.

Brivaldo foi mais além ao demonstrar preocupação com a classe trabalhadora e para isso, informou que na tarde da quinta-feira (04) ele se reuniu com a equipe da Secretaria de Fazenda para analisar a redução de impostos. “Eu não posso abrir mão de receita por conta da Lei de Responsabilidade Fiscal e por isso, ontem conversei o pessoal da secretaria da fazenda para ver o que pode ser feito para minimizar o problema”, disse Belivaldo.

Veja as principais restrições do Comitê

Nos finais de semana de 05 a 07 e de 12 a 14 de março de 2021, as atividades de bares, restaurantes e estabelecimentos similares serão proibidas entre as 18h da sexta-feira e às 5h da segunda-feira subsequente. Sendo permitidos os serviços de entrega em domicílio (delivery) ou take away de alimentação. Demais atividades não essenciais e especiais, incluindo os shoppings centers, galerias e centros empresariais, não poderão funcionar nos dias 06 e 07, 13 e 14 deste mês.

Com informações do Jornal da Fan