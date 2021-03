Buscapé Arreio de Ouro lança novo CD e DVD com participações especiais









05/03/21 - 16:27:24

O cantor Buscapé lançou hoje seu novo CD e DVD ‘Buscapé Arreio de Ouro’, que foi gravado em janeiro em Fortaleza, no Ceará. A gravação que foi realizada no Estúdio WS, de Wesley Safadão, conta com oito músicas inéditas e participação especial de Márcia Fellipe e Gleydson Gavião. A produção musical do trabalho que será lançado em fevereiro é assinada por Rod Bala. Buscapé Arreio de Ouro faz parte do casting nacional Teo Santana Produções.

A banda Arreio de Ouro foi criada em Custódia – Pernambuco –, em 2004, e logo se destacou no Nordeste tocando de vaneirão passando pelo forró de vaquejada, xote, elétrico e toadas! A irreverência do cantor Buscapé conquistou milhares de fãs desde o início da carreira.

O projeto foi pelos irmãos Pedro e Edvaldo que já carregavam na bagagem a experiência de realizar eventos, tendo a organização e seriedade como marcas registradas, e por isso, não foi difícil perceber no sergipano Buscapé a competência e qualidade para assumir os vocais da Arreio de Ouro.

Fonte e foto assessoria