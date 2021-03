CINZAS DO EX-GOVERNADOR JOÃO ALVES SERÃO DEPOSITADAS EM UMA IGREJA









05/03/21 - 12:04:47

A senadora Maria do Carmo Alves, disse nesta sexta-feira (05) que as cinzas do ex-governador João Alves Filho serão depositadas em um memorial instalado em uma das paredes da Igreja Católica Nossa Senhora Rainha do Mundo, no Conjunto Médice, em Aracaju.

João Alves morreu em Brasília, teve seu corpo cremado e as cinzas foram trazidas para Sergipe.

Maria do Carmo disse que “estou aguardando a pandemia estabilizar mais um pouco para poder sair de Brasília com minha filha mais velha e com meus netos para que nos possamos colocar as cinzas lá, com as homenagens que ele merece”.