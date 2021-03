Edise participa da 2ª Feira Virtual das Editoras Universitárias









05/03/21 - 10:14:46

De 8 a 17 de março, a Editora Diário Oficial do Estado de Sergipe – Edise, participa da 2ª Feira Virtual das Editoras Universitárias. O evento é organizado pela Associação Brasileira das Editoras Universitárias – ABEU e ocorrerá no site da www.feirabeu.com.br. Mais uma vez, a Associação levará a experiência de uma feira literária para dentro da casa dos leitores.

O objetivo é dar apoio às associadas da ABEU, estimulando a comercialização de livros em um momento em que o setor sente os impactos econômicos da crise gerada pela pandemia. Este ano, a grande novidade será a participação de editoras da América Latina, que fazem parte da Associación de Editoriales Universitarias de América Latina Y Caribe.

Para o presidente da Empresa de Serviços Gráficos de Sergipe – Segrase, Francisco de Assis Dantas “infelizmente esse é mais um ano atípico, não poderemos participar presencialmente das feiras e bienais, nos adaptamos a uma nova realidade, então, não poderíamos ficar de fora de um evento que apresentará a milhares de pessoas 23 de nossos títulos, é uma oportunidade impar”, assegura.

A Edise, assim como as demais integrantes da feira, irá expor seus livros na vitrine digital do site do ABEU, onde serão anunciadas as obras que estão sendo comercializadas. Ao selecionar um livro, o leitor será direcionado ao site da editora ou livraria que vende o título.

Na ocasião, a Edise bem como outras editoras estará com descontos a partir de 30%, além de e-books para compra e download gratuito. A programação cultural terá lives, debates e mesas-redondas. A transmissão será feita pelo canal da ABEU no Youtube.

De acordo com o gerente da Edise, Jeferson Melo, durante a pandemia os eventos foram readaptados, não foi diferente com as bienais e feiras de livros. “Como participamos de muitos feiras e bienais ao longo do ano, em 2021 não poderia ser diferente, nos adaptamos a nova realidade de formato de eventos e a Edise estará presente na 2ª Feira Virtual apresentando seus títulos”.

Programação das atividades culturais:

A trasmissão será realizada pelo canal do Youtube da ABEU.

08/03 às 11h – Tema: Estratégias das editoras universitárias para a socialização de conteúdos durante a pandemia.

08/03 às 10h – Tema: Direita volver!? Uma conversa sobre a ascensão da direita, fascismo e outros aspectos políticos.

12/03 às 10h – Tema: Crianças, jovens e o acesso à leitura.

15/03 às10h – Tema: Saúde e educação: direito de quem?

Conheça os títulos que serão apresentados ao público:

-O Trato da perpétua tormenta: a conversão Kiriri nos sertões de dentro da américa portuguesa;

-A vida me quer bem: crônicas da vida sergipana;

-Antonio Xavier de Assis: Vida & Obra;

-Luzes do farol de Cordouan para o Rio São Francisco;

-Representações de Homossexuais nos livros didáticos de história;

-A vida é um trio elétrico;

-Ranulfo Prata: Vida & Obra;

-Bernardino José de Souza: Vida & Obra;

-Nervuras: poesia de carne viva;

-IV Ciclo de debates em estudos olímpicos e paraolímpicos: diferentes olhares sobre os jogos Rio 2016: a mídia, os profissionais e os espectadores. VOLUME I;

-IV Ciclo de debates em estudos olímpicos e paraolímpicos: diferentes olhares sobre os jogos Rio 2016: a mídia, os profissionais e os espectadores. VOLUME II;

-O Tatu de Pirakê;

-(Auto)Biografias e a policia Militar de Sergipe;

-Uma cruz para os enforcados: práticas penitenciais em Nossa Senhora das Dores – SE;

-Educação pelo mundo: vida em crônicas;

-Sobre parir e renascer;

-Suíte dos viventes;

-Continência a um comunista;

-O Anofelino Solerte;

-Nem copo de cachaça nem prato de comida: a primeira greve dos comunicadores sergipanos;

-José Fernandes;

-A Fórceps;

-Couro Curtido: memórias de um militante comunista.

Por Cândida Oliveira