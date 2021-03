Edvaldo entrega a vereadores PL que transforma povoados em seis bairros









O prefeito Edvaldo Nogueira se reuniu nesta quinta-feira, 4, com os vereadores da base aliada, para apresentar projeto de lei que transforma os povoados da Zona de Expansão em seis bairros de Aracaju. No encontro, o prefeito entregou a proposta ao presidente da Câmara Municipal, vereador Nitinho Vitale. Edvaldo também pediu apoio aos parlamentares para aprovarem o projeto que permite a adesão do município ao consórcio nacional para aquisição de vacinas contra a covid-19.

“Não é só lei no papel, não é enganação. É o primeiro passo de um dos projetos mais importantes para o futuro da cidade, o Cidade Expansão, aquele com o qual me comprometi na campanha eleitoral, pela questão das leis que tornam os povoados em bairros, o que facilitará o planejamento urbano daquela área e nos permitirá atuar melhor sobre a região”, detalhou o prefeito. “É o primeiro passo de uma grande caminhada”, completou Edvaldo.

Pelo projeto de lei entregue aos parlamentares, os povoados que deverão ser transformados em seis novos bairros são: Robalo, São José dos Náufragos, Mosqueiro, Areia Branca, Gameleira e Matapuã. Na mensagem do prefeito aos vereadores, ele destaca a necessidade da delimitação dos novos bairros, em virtude do crescimento populacional e da ocupação residencial expressiva nas localidades, já consolidada. Edvaldo ressalta também que o desenvolvimento da área requer uma atenção diferenciada por parte do poder público, com ações voltadas para o ordenamento e planejamento urbano da Zona de Expansão.

O Consórcio

Sobre o consórcio, o prefeito reafirmou a importância da lei para que Aracaju possa adquirir doses de imunizantes para acelerar a vacinação. Ele ressaltou que a intenção é somar esforços para que o país possa comprar mais vacinas. “Não é disputa com o governo federal, nem tem a intenção de criar problemas. O que queremos é vacinar a população o mais rápido possível”, declarou.

Durante o encontro, Edvaldo anunciou ainda a criação do canal de comunicação “Mandato”, um informe semanal que será elaborado pela Secretaria da Comunicação de Aracaju e enviado aos parlamentares, com esclarecimentos sobre temas relacionados à cidade. Uma forma, segundo Edvaldo, de ampliar o diálogo entre a gestão municipal e os vereadores da bancada.

Reunião proveitosa

O vereador Vinicius Porto definiu a reunião como “bastante proveitosa”. O parlamentar também elogiou o projeto de lei para criação de novos bairros e a explanação, segundo ele, “extremamente técnica” do projeto. “Foi uma apresentação bastante necessária, para que possamos compreender facilmente as proposituras do prefeito Edvaldo Nogueira. Todos saímos felizes dessa reunião, em que o prefeito apresentou e assinou o projeto de lei para criação de seis novos bairros na Zona de Expansão”, avaliou.

Participaram da reunião o presidente da Câmara, Nitinho Vitale, os vereadores Soneca, Fabiano Oliveira, Pastor Diego, Breno Garibalde, Anderson de Tuca, Isac Silveira, Binho pelo Social, Sávio Neto de Vardo, Ricardo Vasconcelos, Cícero do Santa Maria, Fábio Meireles, Pastor Eduardo, Vinicius Porto, Joaquim do Janelinha, Sargento Byron, Manoel Marcos e Paquito de Todos, além dos secretários Carlos Cauê (Comunicação), Sérgio Ferrari (Obras e Urbanização) e Daisy Cardoso (Governo).

