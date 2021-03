EX-GOVERNADOR ALBANO FRANCO É VACINADO CONTRA A COVID- 19 EM ARACAJU









05/03/21 - 14:58:08

O ex-governador de Sergipe Albano do Prado Franco recebeu a primeira dose da vacina contra a Covid-19, em Aracaju. O ex-governador foi vacinado através do serviço drive-thru, instalado no Parque Augusto Franco, nesta sexta-feira (05).

Demonstrando alegria, Albano disse que “todos nós brasileiros temos que nos vacinar contra a Covid-19. Vacina sim”.

Vacinação – Quem optar pelo drive-thru deve se cadastrar no site da prefeitura. Já os idosos da mesma faixa etária, acamados, devem ser cadastrados através do mesmo link para receber a vacina em casa.

foto reprodução TV Sergipe