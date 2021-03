Fiscalização rígida na orla de Atalaia fecha bares que estavam abertos depois das 18h









05/03/21 - 19:54:08

Alguns bares locados na praia de Atalaia, principalmente na Passarela do Caranguejo, não cumpriram rigorosamente, nesta sexta-feira (05), com o horário de fechamento determinado por decreto do Governo do Estado, e foram advertidos pela vigilância e imediatamente foram fechados.

O horário estipulado para fechamento é 18 horas e quem não cumprir será multados. Alguns bares ultrapassaram o horário, foram advertidos e tiveram que encerrar o movimento. A determinação é cumprir as determinações em todo Estado e quem desobedecer a ordem, em qualquer ponto da cidade, será multado e seus proprietários autuados.

Não houve qualquer resistência para o fechamento, mas os donos dos bares foram advertidos para que não ultrapassassem mais o horário de funcionamento, sob pena de sofrer sanções. O objetivo do fechamento é evitar o aumento da pandemia.

A Prefeitura de Aracaju vai prorrogar em 90 dias o pagamento do ISS, com o objetivo de ajudar aos donos de bares e restaurantes neste período em que só poderão funcionar às 18 horas. A fiscalização nos bairros vai continuar até a madrugada de sábado (06) para tentar reduzir o aumento de casos do Covid e, principalmente, evitar um colápso no sistema de Saúde.