FSF REALIZA REUNIÃO COM DIRIGENTES DOS CLUBES PARTICIPANTES DO SERGIPÃO

05/03/21 - 14:35:50

Visitando ajustar e orientar os dirigentes dos clubes que disputam o Campeonato Sergipano da Série A1 de 2021, o presidente da Federação Sergipana de Futebol (FSF) reuniu na tarde desta quinta-feira (04/03) os representantes dos 10 clubes participantes da competição.

A reunião foi realizada na sede da FSF, em Aracaju. Na reunião, a entidade mais uma vez explicou os protocolos do estadual, em virtude da Covid-19. A FSF, segue fiscalizando os clubes e coordenando as partidas da Série A1. O presidente Milton Dantas também reforçou os cuidados nos acessos aos estádios tanto por parte dos jogadores e dirigentes. ” Foi um momento para reforçar os cuidados e solicitar a colaboração de todos os clubes. Estamos em um momento muito delicado e é importante ressaltar os protocolos para evitar a contaminação da Covid-19. Também explicamos aos dirigentes o novo decreto do Governo do Estado” finalizou Milton Dantas.

Na oportunidade, a entidade ajustou com cada equipe uma nova testagem para detecção do vírus da Covid-19, nos jogadores e membros das comissões técnicas de todos os 10 clubes. No sábado terá início a terceira rodada do Sergipão EsporteNetSP. Acompanhe os confrontos:

Sábado (06/03)

15h50 – Dorense x Sergipe, estádio Ariston Azevedo, em N. Sra das Dores

16h – Lagarto x FreiPaulistano, estádio Paulo Barreto, em Lagarto

07 de março (domingo)

15h15 – Maruinense x América de Pedrinhas, estádio Fernando França, em Carmopólis

15h15 – Boca Júnior x Atlético Gloriense, estádio Geraldo Oliveira, em Cristinápolis

16 de março (quarta-feira)

20h15 – Confiança x Itabaiana, arena Batistão, em Aracaju

Fonte e foto FSF