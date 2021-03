Juca mantém esforços para pagar salário atrasado de servidores









05/03/21 - 17:45:23

A equipe de governo da Prefeitura de Laranjeiras continua empenhada em buscar recursos para efetuar o pagamento atrasado dos servidores públicos municipais, dívida deixado pelo ex-prefeito Paulão da Varzinhas. Hoje, 05, o secretário de Assuntos Jurídicos, Luiz Gustavo Esmeraldo Gurgel Maia, esteve reunido com a equipe diretiva do Banese para tratar sobre o assunto.

Essa negociação começou em 13 de janeiro, logo nos primeiros dias da gestão, quando o prefeito José de Araújo (Juca) se reuniu com o governador Belivaldo Chagas e solicitou a linha de crédito através do Banese. “O processo de negociação está bastante adiantado, porém, é preciso analisar a capacidade de endividamento do município, assim como, averiguar com outras instituições bancárias taxas de juros mais atrativas. Após a conclusão da análise, o prefeito Juca deve dialogar mais uma vez com a classe trabalhadora para juntos, encontrar a melhor forma de efetuar o pagamento”, detalhou o prefeito.

“Quero agradecer ao governador Belivaldo Chagas pelo empenho em resolver os problemas de Laranjeiras. Continuarei me esforçando para honrar com todos os compromissos de pagamento, inclusive, aqueles deixados pela gestão anterior, a exemplo do salário de dezembro de 2020 e o 13º que, para mim não é novidade, tendo em vista que, quando recebi a prefeitura em 2013, das mãos de Ione Sobral também havia atraso na folha. Porém, em 2016 quando se encerrou o meu mandato, todas as dívidas estavam sanadas”, afirmou Juca.

O prefeito reafirmou que o município atravessa a maior crise financeira da história, agravada pela queda na arrecadação. “Com trabalho e empenho venceremos essa crise. Confesso que podemos ser obrigados a paralisar serviços públicos e até mesmo atrasar salários, justamente por conta da ineficiência e má gestão registrada nos últimos quatro anos. A cada momento chega uma nova dívida e temos que pagar”, ressaltou Juca.

ASCOM PML.