MAJESTOSO “ESTÁDIO FRANCÃO” DE ESTÂNCIA FARÁ 38 ANOS DE FUNDAÇÃO

Nesta sexta-feira, dia 05 março o Estádio Estadual Augusto Franco, conhecido por populares como “Francão”, completará amanhã, 38 anos de fundação. Uma praça esportiva que contribui com o futebol sergipano.

Inaugurado na noite de 05 de março de 1983, com grande festa, a solenidade contou com a presença das maiores autoridades políticas, militares e civis do Estado de Sergipe, entre elas a do então governador do Estado, o General Djenal Tavares de Queirós, do prefeito de Estância e desportista Dr. Carlos Magno Costa Garcia.

O Estádio Estadual Augusto Franco mais conhecido como “Francão”, com capacidade para receber aproximadamente 8 mil pessoas, teve o jogo inaugural entre os times locais do Santa Cruz e Estanciano, num jogo que terminou com a vitória do “Azulão do Piauitinga”, pelo placar de 1x 0, com gol marcado pelo atacante Edmundo, conhecido por “Negão de Bela”.

O “Francão” motivou o crescimento do futebol profissional de Estância, que viveu grandes momentos com os dois times da cidade, o Estanciano Esporte Clube e o Santa Cruz Esporte Clube, que disputaram partidas inesquecíveis, revivendo a época de ouro do futebol estanciano.

Em quase todos os jogos realizados no “Francão”, nos seus primeiros anos de existência, os torcedores compareciam sempre em grande número. Os amantes do futebol tinham encontro marcado nas noites de quartas-feiras e aos domingos a tarde, para verem os times da casa em ação.

Mas após alguns anos de glórias, o Estádio que se encontrava sob a responsabilidade da Prefeitura Municipal de Estância, através de contrato de comodato, foi abandonado e em pouco tempo estava desfigurado e quase que totalmente depredado, com as cadeiras totalmente destruídas a instalação elétrica removida, a instalação hidráulica destruída, os vasos sanitários arrancados e o gramado foi tomado pelo mato.

Nos anos 90, período dessa decadência do “Francão”, a imprensa estanciana protestou bastante sobre essa situação enfrentada pelo estádio. No programa radiofônico “Jornal Verdade”, da rádio Jornal FM desta cidade, apresentado por Augusto Santos e Magno de Jesus, este último, comentou firme sobre a situação, que inclusive, escreveu uma carta para Albano Franco, governador da época, pedindo-lhe providências para o “Francão”. A reivindicação chegou a sair na Folha da Região e no Jornal A Tarde da Bahia (caderno de Esportes), mas o governador nada vez.

Depois de vários anos de abandono e de denúncias feitas pelas imprensa e por desportistas, o Ministério Público, através da promotora do Patrimônio Público de Estância, acatou uma ação civil pública impetrada pelo desportista Fábio Emanuel Silveira Oliveira, mais conhecido como Fábio Francão (um lutador incansável em defesa de melhorias para as praças esportivas e de vários assuntos de interesse da coletividade), e ajuizou uma ação contra o Governo do Estado e o Município de Estância, obrigando o Estado a reformá-lo.

Sonho realizado

Finalmente o sonho dos desportistas estancianos foi realizado com a reinauguração do Estádio no dia 11/05/2011, com a presença do governador do Estado, Marcelo Déda Chagas, que não mediu esforços para que a reforma fosse realizada, um grande feito do seu governo para o esporte sergipano, e a presença também de grande número de autoridades.

Jogo histórico

A cidade de Estância (SE), foi destaque nacional no dia 06 de março, um dia após o aniversário da inauguração do Estádio Estadual Augusto Franco com a realização do jogo entre o time local do Boca Júnior contra o time do River Plate da cidade de Carmópolis, válido pelo Campeonato Sergipano. Um clássico “genérico” argentino, que foi comentado até pela imprensa Argentina.

A Redenção do Futebol de Estância

Depois que foi restaurado e reinaugurado no dia 11 de março de 2011, a cidade de Estância teve um crescimento muito grande no futebol profissional. Surgiu então o time do Boca Júnior que passou a rivalizar com o Estanciano Esporte Clube e as torcidas dos dois times passaram a frequentar essa praça esportiva e deu uma nova vida ao nosso futebol.

Em um momento oportuno, o Estanciano foi vice-campeão estadual disputou a competição regional, Copa do Nordeste, o Campeonato Sergipano e a Copa do Brasil.

Situação atual

O Estádio está atualmente sob a administração da Federação Sergipana de Futebol e Governo do Estado, que em parceria tem feito muitos esforços para deixá-lo em boas condições, oferece mais segurança e conforto, está mais bonito e com um gramado em boas condições para jogos de futebol. Quem administra é o jovem desportista Djalma.

