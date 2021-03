MPSE RECEBE VISITA DO PRESIDENTE DA FEDERAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DE SERGIPE









05/03/21 - 17:52:16

O Ministério Público de Sergipe recebeu, na manhã desta sexta-feira, 05, a visita do Presidente da Federação dos Municípios de Sergipe (Fames), Christiano Cavalcante. Ele foi recepcionado pelo Procurador-Geral de Justiça, Manoel Cabral Machado Neto; e pelos Promotores de Justiça Etélio de Carvalho Prado Junior, Secretário-Geral do MPSE; Nilzir Soares Vieira Junior, Chefe de Gabinete; e Henrique Ribeiro Cardoso (Promotoria de Justiça da Fazenda Pública).

“Viemos estreitar a distância entre os gestores públicos e o MPSE, com a intenção de estabelecer uma parceria institucional para que os principais erros que acontecem nas administrações públicas possam ser evitados e que a pauta municipalista seja construída em parceira com este importante órgão de controle. A recepção foi muito boa, estou muito satisfeito. Hoje saio do MPSE com a certeza de que dias melhores virão e de que vamos construir juntos pautas que contribuam para o engrandecimento dos Municípios”, ressaltou o Presidente da Fames.

Para o PGJ Manoel Cabral Machado Neto, esse contato com a Federação é de extrema importância, já que o MPSE atua nos 75 municípios sergipanos. “Segundo o Presidente da Fames, Christiano Cavalcante, esse foi o primeiro contato da Federação com o Ministério Público. Esse diálogo institucional abre portas para um relacionamento com os Municípios e seus gestores. O MP não é só um órgão fiscalizador, mas também temos o papel de orientar”, explicou.

Fames

Fundada em 1983 como Associação dos Municípios do Baixo São Francisco, e passando por alterações estatutárias em 2004 e 2010, a Federação dos Municípios de Sergipe tem o objetivo de ampliar e fortalecer a capacidade administrativa, econômica e social dos Municípios, intermediando e interagindo para a convergência e viabilização de seus objetivos e pleitos, prestando assistência técnica.

POR ASCOM/MPE