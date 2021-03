PM e vigilância sanitária: fiscalização de medidas restritivas começa em São Cristóvão









A Vigilância Sanitária e a secretária de saúde de São Cristóvão se reuniram na manha de hoje (05) com o Major Augusto Cesar, para alinhar o apoio da Polícia Militar nas ações de fiscalização às medidas de restrição e enfretamento à covid-19 estabelecidas ontem pelo governo do estado.

Equipes da Vigilância irão realizar a partir da noite de hoje (05) a fiscalização dos estabelecimentos não essenciais que estão proibidos de funcionar nos próximos dois finais de semana em determinação ao Decreto Estadual publicado ontem (5).

A fiscalização visa o cumprimento das medidas restritivas que se prolongarão até o próximo dia 21 de março. Estão proibidos em todo Estado de Sergipe quaisquer eventos festivos, técnicos, corporativos, sociais, culturais, esportivos, comemorativos que gerem aglomeração, tanto em ambientes públicos como em ambientes privados.

A PM dará o suporte necessário ao município durante todo o período que compreende o estabelecimento das medidas, entre 06 e 21 de março e as ações serão realizadas tanto no Centro Histórico como na Grande Rosa Elze, dentro da programação estabelecida pelas equipes da Vigilância Sanitária.

“Nosso intuito é evitar que as pessoas se aglomerem. Temos uma importante parceria com a Polícia Militar e vamos fiscalizar todos os estabelecimentos que não são essenciais, pois segundo o decreto estadual, eles deverão estar fechados a partir das 18h de hoje (06) até às 5h da manhã da segunda-feira (8). Vamos atuar visanda inibir os comerciantes, bares, restaurantes e outros de abrir as portas para que haja o devido cumprimento do decreto”, afirmou Cátia Patrícia, coordenadora da Vigilância Sanitária de São Cristóvão.

Todas as medidas de restrição estão postas no Decreto publicado pelo Governo do estado.

Fonte e foto assessoria