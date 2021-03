Prefeitura ampliará a testagem da população e fiscalização









05/03/21 - 15:16:36

O prefeito Edvaldo Nogueira se reuniu, na manhã desta sexta-feira, 5, com o Comitê de Operações Emergenciais (COE) para discutir as novas medidas de enfrentamento à covid-19, em Aracaju. No encontro, foi confirmado que o município acompanhará as determinações estabelecidas no decreto estadual e que, para garantir o cumprimento das medidas, aumentará as fiscalizações na cidade. Também ficou definido que haverá ampliação da testagem na população. Além disso, Edvaldo anunciou que as linhas do transporte público com grande demanda receberão mais veículos como forma de reduzir a lotação nos horários de pico.

Pelo decreto municipal, que segue as definições do Estado, atividades consideradas não essenciais e/ou especiais ficam proibidas de funcionar das 22h às 5h, assim como nos finais de semana, até o próximo dia 21 de março. Estabelecimentos também deverão reduzir a capacidade máxima de público para 50%, durante o período. Da mesma forma, eventos de todas as finalidades – sociais, culturais, esportivos, corporativos, técnicos e festivos – não poderão ocorrer. Nos dois próximos finais de semana, de 5 a 7 e de 12 a 14 de março, bares, restaurantes, lanchonetes e similares só poderão funcionar com sistema delivery ou através de retirada.

“Assim como antecipei ontem, após reunião do comitê científico da qual participei, ao lado do governador, seguiremos todas as determinações do decreto estadual. Temos assistido a um aumento dos casos, da ocupação de leitos de UTI e retaguarda em Sergipe como um todo e, mais do que isso, temos observado o aumento da contaminação em pessoas mais jovens. Por essas razões, é mais do que necessário que sejam tomadas medidas restritivas para evitar o colapso no sistema de saúde”, destacou o prefeito.

Neste sentido, segundo Edvaldo, para assegurar que as medidas estabelecidas nos decretos sejam cumpridas, diversos órgãos da Prefeitura atuarão conjuntamente, nos próximos dias, ampliando as fiscalizações na capital. “Estarão envolvidos nesta mobilização Defesa Civil, Procon, Vigilância Sanitária, Guarda Municipal, SMTT e Emsurb. Esse trabalho de fiscalização tem sido feito desde o início do combate à pandemia, mas intensificaremos nos próximos dias para garantir o cumprimento dos decretos”, explicou o prefeito, que pediu a colaboração dos aracajuanos.

“Aproveito esse momento para pedir às pessoas que nos ajudem, que colaborem, cumpram os decretos. Sabemos que é um sacrifício, mas esse engajamento é fundamental. Evitem aglomerações, usem máscara, mantenham o distanciamento social. Tudo isso será importante para que possamos enfrentar o coronavírus”, conclamou.

Transporte público

Em relação ao transporte público, o prefeito declarou que toda a frota seguirá sendo utilizada e que as linhas cuja demanda é maior receberão mais veículos como forma de reduzir a lotação nos horários de pico. Edvaldo reconheceu as dificuldades no sistema, mas reiterou que, além “de ter que lidar com as questões do nosso próprio sistema, é preciso lidar com a superlotação dos ônibus que circulam interestadualmente”.

“Todos os 500 ônibus da frota saem diariamente para atender a população. O que vamos fazer é o redimensionamento entre as linhas, em horários de pico. Ou seja, aquelas que possuem uma demanda maior de pessoas, terão mais ônibus. Mas é importante lembrar que esse é um problema crônico no Brasil, não só em Aracaju. Estamos fazendo um esforço grande para melhorar os serviços, mas há também a questão dos ônibus que vem dos interiores, que circulam interestadualmente superlotados”, justificou.

Testagem em massa

Em entrevista à imprensa, Edvaldo ressaltou também a importância do aumento da testagem na população neste momento. “Será fundamental para que possamos identificar as regiões com maiores números de casos. Assim, poderemos nos antecipar. A testagem em massa também é uma ação que tem sido bastante efetiva, que temos feito de maneira religiosa, mas que neste momento precisa ser ampliada para nos dar um panorama ainda mais claro”, declarou o gestor confirmando, ainda, que o município “aumentará a quantidade de leitos de enfermaria na rede municipal, nos próximos dias, para garantir que a população não sofra desassistência”, disse.

Vacinação

O prefeito lembrou ainda que a campanha de vacinação segue acontecendo de maneira responsável e eficaz. De acordo com Edvaldo, somente nesta sexta-feira, mais de 300 pessoas receberam a primeira dose do imunizante no drive-thru, instalado no Parque da Sementeira. Na quinta-feira, 4, Aracaju contabilizou 2.865 vacinados entre o público priorizado, em um único dia. “Estamos trabalhando diuturnamente na vacinação e durante todo o final de semana seguiremos vacinando, tanto no drive-thru como em cinco unidades básicas de saúde. Todo esse esforço é para que possamos vacinar o máximo de idosos, que são tão afetados pelo vírus”, enfatizou.

Decisão acertada

Membro do COE, o professor da Universidade Federal de Sergipe (UFS), Paulo Martins, elogiou a decisão tomada pela Prefeitura para conter a propagação da covid-19. Ele considerou que as medidas “corretas” tomam como base a ciência e saúde. O professor também destacou que a ampliação da testagem, já confirmada, a vacinação dos idosos e as medidas restritivas “são o caminho neste momento”.

Foto Ana Licia Menezes