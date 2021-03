Professor tutor é diferencial nos cursos de Educação a Distância









05/03/21 - 07:49:53

Um dos grandes diferenciais dos cursos de Educação a Distância da Universidade Tiradentes são os professores tutores. Atuando de forma virtual ou presencial, os tutores são essenciais para o aprendizado do aluno que opta por essa modalidade.

“O professor tutor virtual atua em cursos on-line, semipresencial e híbrido, na interação do aluno no ambiente virtual de aprendizagem, no engajamento no debate nos fóruns e tirando as dúvidas nos canais de comunicação”, comenta o supervisor de tutoria da Unit EaD, professor Ricardo Fontes. “Nos cursos semipresenciais e híbridos, o professor tutor presencial é quem conduz as atividades, mediando os debates nos encontros presenciais no polo. Além disso, tem um grande diferencial na jornada acadêmica do aluno, dando suporte, escutando as necessidades, fazendo interlocução com a equipe pedagógica”, acrescenta.

Mas será que o contato contínuo com o professor tutor faz mesmo a diferença? O estudante, Ricardo Ferreira, graduando em licenciatura plena em Informática, não tem dúvidas que este apoio é muito relevante. “Há pessoas que marcam a nossa vida de várias formas, pela simples presença em nosso meio, por serem nossos parentes ou amigos, e outras pessoas que nos ensinam, compartilham seus conhecimentos, além dos nossos pais, claro, os mestres, nossos queridos professores”, declara o acadêmico.

“Os professores tutores exigem nada mais que o nosso melhor para que possamos não apenas alcançarmos a formatura, mas atingirmos nossos objetivos acadêmicos atuais e futuros profissionais. Assim, o que pensávamos ser o nosso limite, estávamos totalmente enganados, aprendemos a voar mais alto nos caminhos do saber”, complementa.

“Aulas inesquecíveis, como a do professor tutor Bruno Nunes, que ficarão para sempre na mente e no coração. São aulas que vão além do conteúdo curricular. O docente consegue traduzir cada assunto em uma linguagem simples, quase um diálogo entre amigos, fornecendo um norte do caminho da aprendizagem. Agradeço por compartilhar seus conhecimentos e experiências conosco”, frisa. Ricardo.

Para o professor tutor Bruno Nunes, diferente dos cursos e das disciplinas presenciais em que o aluno tem a figura do professor em sala de aula, o formato on-line demanda uma dedicação e foco ainda maior no aluno. “Eu costumo receber diversos tipos de questionamentos, desde dúvidas relacionadas ao conteúdo de uma disciplina até problemas técnicos ou procedimentais”, salienta.

Na Universidade Tiradentes, o tutor é um facilitador entre o estudante, o professor e a instituição de ensino. “Durante minha atuação na instituição de ensino, mantenho uma relação muito próxima e aberta com os alunos, seja pelos canais oficiais ou até mesmo por telefone ou encontros virtuais, por conta da pandemia, quando identificamos maiores dificuldades”, finaliza.

Entre as atribuições do professor tutor, estão a realização de encontros de acolhimentos e dúvidas, inserção de conteúdos de estudo e atividades no ambiente virtual de aprendizagem – AVA –, intermediar fóruns de discussões, atendimento aos alunos em canais oficiais, entre outras.

Assessoria de Imprensa