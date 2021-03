Profissionais da UTI Cirúrgica do Hospital João Alves participam de sensibilização sobre a Covid-19









05/03/21 - 11:27:01

Durante reunião realizada com a equipe de enfermagem da UTI Cirúrgica, na tarde da última quinta, 4, no Hospital de Urgências de Sergipe Governador João Alves Filho, foi debatido o aumento dos casos de Covid-19 no Estado e feita uma sensibilização dos profissionais quanto a importância da utilização adequada dos equipamentos de proteção individuais (EPIs). De acordo com o coordenador de enfermagem do hospital, Vinícius Vilela, foi um momento de sensibilização e reflexão sobre o assunto.

“Foi uma reunião positiva com o intuito de discutir sobre o assunto que mais está em pauta no mundo que é a Covid-19. Um momento de refletir sobre empatia e humanização no ambiente de trabalho”, enfatizou o coordenador de enfermagem.

Para a gerente da UTI Cirúrgica do Hospital João Alves Filho, Neila Fróes, foi uma reunião importante para reforçar sobre os cuidados com a proteção e de muita ponderação.

“Eu só tenho gratidão pelo feedback que a gente conquistou durante a reunião. A equipe gostou e sentiu-se acolhida. É importante esse momento de orientação e reflexão. As variantes deste vírus devem nos deixar alerta e lembrar que as medidas ainda não podem ser descuidadas. Não podemos deixar de orientar e mostrar que nos preocupamos com a saúde de cada um dos nossos profissionais. Quando pensamos juntos e agimos juntos somos mais fortes”, enfatizou a gerente da UTI.

