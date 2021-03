Rogério diz que Congresso instalará CPI da Pandemia e acusa Bolsonaro de ser responsável por variantes do vírus no Brasil









05/03/21 - 19:30:08

Ao comentar a falta de atuação do governo Bolsonaro no combate à pandemia de Covid-19, em entrevista à Carta Capital nesta sexta-feira (5), o senador Rogério Carvalho disse acreditar que o Congresso Nacional instalará a CPI da pandemia e fez duras críticas à atuação do presidente. “Na ausência de governo, na ausência de estado, de um governo diligente, de um governo incapaz de coordenar ações, o vírus e a ausência de governo têm o mesmo potencial de morte. Isso é fato”, avaliou.

De acordo com o senador Rogério, o Bolsonaro é o principal responsável por aparecer variantes da Covid-19 no Brasil. “No final de março, com toda a descoordenação e toda a ação pró-pandemia do presidente, que é a principal variante, como eu venho falando, que a principal variante desse vírus é o B17, é o Bolsonaro, porque ele é o principal agente expansor e causador de ampliação da disseminação do vírus, ele é a principal causa, com o número de mortes chegando à 300 mil, não tem como segurar a criação dessa CPI”, disse.

Durante a entrevista, o senador também condenou a atitude de empresários bolsonaristas que criticam o distanciamento social e o lockdown, medidas recomendadas e consideradas essenciais por médicos e organismos internacionais de saúde para combater a expansão da pandemia. “A elite acha que a vida de um preto, de um pobre, empregados deles não tem importância nenhuma. Eles estão meramente preocupados com os seus próprios interesses”, disparou.

Além disso, o senador Rogério lamentou os mais de 260 mil mortos pela pandemia no Brasil e disse acreditar que, em razão do despreparo do governo Bolsonaro, todo o caos sanitário que atingiu o estado da Amazônia vai se repetir em outras regiões do país. “O Bolsonaro é responsável por aparecer variantes no Brasil. Porque quanto maior a circulação, maior a capacidade de novos contatos, e aumenta a possibilidade de uma nova cepa”, explicitou.

Sobre a CPI da Pandemia, o senador sergipano esclareceu que, assim que for possível o retorno das sessões pelo menos semipresenciais, o Congresso deve instalar a Comissão, porque diferente de outras CPIs, neste caso, não foram retiradas as assinaturas dos parlamentares que apoiaram a criação, inclusive a do próprio senador Rogério.

“A tendência é aumentar o apoio dos parlamentares à criação dessa CPI e democraticamente ele reconhece que se a maioria entender que deve ter a CPI, eu acredito que ele vai instalar. É preciso que seja definido o foco exato, o que é que nós vamos investigar, para não dar argumentos de que ela é uma CPI ampla, que ela não tem um objeto definido, essas questões nós vamos ter que cuidar para que ela se materialize, que ela vire realidade”,