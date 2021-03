Setransp diz que áudios incentivam a adesão ao ato Catraca Livre nos terminais de ônibus no município de Aracaju









05/03/21 - 07:25:06

O Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de Aracaju, emitiu uma nota na manhã desta sexta-feira (06) informando que foi postado nas redes sociais um áudio incentivando os usuários do transporte coletivo para que façam o “catraca livre”, ou seja, que não paguem as passagens.

Na nota, o Setransp alerta que isso é crime previsto no Código Penal Brasileiro e pode terminar em prisão em flagrante, caso usuário tente o transporte sem efetuar o pagamento.

O por fim, o Setransp informa ainda que a Guarda Municipal e a Polícia Militar tomaram conhecimento e que o movimento que faz apologia ao crime, tenta prejudicar o transporte coletivo.

Veja o que diz a nota do Setransp

Circula nas redes sociais áudios com incentivo para que os usuários do transporte coletivo façam adesão ao ato Catraca Livre. O Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de Aracaju (Setransp) alerta que tal prática é crime previsto no Art. 176 do Código Penal Brasileiro, podendo, inclusive, haver prisão em flagrante caso haja a pretensão de se utilizar do transporte público sem pagamento.

A Polícia Militar e a Guarda Municipal estão cientes de tal movimento de apologia ao ato criminoso, que visa induzir usuários do sistema a uma prática ilegal, e, com isso, prejudicar a operação do serviço de transporte público coletivo, que é tão essencial para população nesse momento de pandemia.