Setransp fala sobre situação do transporte público aos parlamentares









05/03/21 - 06:03:41

Na manhã desta quinta-feira, 4, a pedido do vereador Breno Garibalde, que é presidente da Comissão de Meio Ambiente, Obras e Transporte da Câmara Municipal de Aracaju, a diretoria do Setransp participou de uma reunião virtual para esclarecer alguns pontos sobre os fatos ocorridos na última semana com a paralisação dos ônibus na capital.

Participaram da reunião, Alberto Almeida, presidente do Setransp e a superintendente Raissa Cruz, além dos vereadores Breno Garibalde, Ricardo Marques, Pastor Diego, Pastor Eduardo, Ricardo Vasconcelos, Vinicius Porto, Isac Silveira, Anderson de Tuca, Sheyla Galba, Joaquim do Janelinha e Paquito de Todos.

“Agradecemos a diretoria do Setransp pela pela participação e prestação de informações muito úteis para toda a população e reafirmo que podem contar comigo e com a comissão para cobrar e fiscalizar. Juntos, tenho certeza que vamos encontrar as melhores soluções para usuários e trabalhadores do transporte público de Aracaju”, destacou Breno Garibalde.

Na reunião, Alberto esclareceu alguns pontos que geraram polêmicas como a questão das demissões dos cobradores. Segundo o presidente, não aconteceram demissões em massa e sim remanejamento para os setores comerciais, de manutenção e alguns se tornaram motoristas.

Sobre a questão dos tickets de alimentação, Alberto explicou que a redução foi feita para poder garantir a manutenção de postos de trabalho durante a dificuldade da pandemia. Mas que além do ticket, outros benefícios são dados, como por exemplo assistência médica e ele também informou que essa redução está sendo revista.

Outro fato abordado foi questão da quantidade de ônibus circulando. A informação é que a frota está operando com 86% da capacidade e os 14% que estão parados, são colocados na ativa durante períodos de pico, conforme a necessidade.

Ao final, o presidente da Comissão, vereador Breno Garibalde, agradeceu a presença da diretoria e informou que também pretende convidar representantes do Sintra – Sindicato dos Trabalhadores em Transporte Rodoviário de Aracaju, bem como representantes do poder público.

“Peço também ainda mais sensibilidade por parte da Setransp e demais responsáveis, para que a gente reforce a nossa frota de ônibus, evitando a grande aglomeração que ocorre, principalmente nos horários de pico”, finalizou o parlamentar.

Fonte: Assessoria Parlamentar