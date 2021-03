SINCADISE EMITE NOTA DE APOIO AO SETOR DE BARES E RESTAURANTES EM ARACAJU









05/03/21 - 10:56:07

O Sindicato do Comércio Atacadista e Distribuidor de Sergipe (Sincadise) iniciou uma campanha com os seus associados para diminuir os problemas decorrentes da pandemia da COVID-19 para o setor de bares e restaurantes.

Compreendendo o problema do fechamento desses negócios nos próximos dois finais de semana e a ausência de circulação de receita nesses setores, o presidente do sindicato, Breno França, orientou os empresários que atendam as atividades de serviços de alimentação a prorrogarem por até 90 dias, o pagamento de duplicatas das compras dessas empresas no atacado.

De acordo com França, o momento é de somação de forças para evitar que as empresas do setor de bares e restaurantes não sofram mais por conta das dificuldades que estão passando desde 2019, quando houve a evasão do público por causa da mancha de óleo nas praias sergipanas, e não houve tempo de recuperação, por causa da pandemia que se instalou desde o ano passado, prejudicando os negócios desses pequenos empreendedores.

Por Márcio Rocha