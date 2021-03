Vereador Anderson de Tuca fala sobre a vacinação em Aracaju









05/03/21 - 05:58:25

Sergipe recebeu mais 26 mil doses da vacina contra o coronavírus, devido a isso, foi possível acelerar o processo de imunização. Antes seriam imunizados idosos de 80 a 89 anos, agora acrescenta-se a faixa etária de 78 e 79 anos.

O vereador Anderson de Tuca (PDT) em sessão ordinária, esclareceu que os idosos podem ser vacinados pelo drive thru que está acontecendo no Parque da Sementeira, após cadastro no site da prefeitura, ou então comparecer a uma das 40 Unidades Básicas de Saúde que estão promovendo a vacinação.

“Entre essas 40, cinco unidades estão realizando a vacinação também nos finais de semana, caso você que seja responsável para levar seu familiar não possa ir dentro do horário programado de segunda a sexta-feira”, explana.

Essa etapa da imunização ocorre de 4 a 12 de março, das 8h às 17h.

Fonte e foto assessoria