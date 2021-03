Vereador Neto Batalha faz indicações na Câmara de São Cristóvão









05/03/21 - 11:07:33

Na noite da última quinta-feira, dia 04, o vereador Neto Batalha fez uso da palavra durante sessão na câmara de São Cristóvão e, na oportunidade, fez três indicações direcionadas a comunidade do grande Rosa Elze, pela qual declarou ter grande carinho.

A primeira proposta foi sobre a 2º etapa da revitalização e cobertura do canteiro central do conjunto Eduardo Gomes, que já teve sua primeira etapa concluída, declarando ainda grande carinho pela comunidade.

Em sua segunda esteve a revitalização e reforma do campo Renatão, no conjunto Eduardo Gomes. O parlamentar destacou que a reforma trará alegria e diversão para os moradores da região, além de servir como local de treinamento para os atletas que participam de competições, fomentando o esporte no município.

Por fim, solicitou a cobertura e construção de um calçadão no canteiro central do conjunto Lafaiete Coutinho, com academia a céu aberto, restaurando os bares da região e servindo como uma Orla no conjunto.

Dirigindo-se ao prefeito, Neto Batalha pediu que Marcos olhasse com carinho para tais indicações.

Fonte e foto assessoria