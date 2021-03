VEREADORA IRONIZA: DESEJO FAZER PARTE DE UM GRUPO, MAS QUE NÃO SEJA DE NEGÓCIOS”









Contrariando o que é comum na política, fazer parte de agrupamentos, a vereadora Emília Corrêa (Patriota), durante entrevista, explicou o motivo de se manter “isolada”: “Não faço, de maneira alguma, negociações políticas que não interessam ao povo de Aracaju. Por isso, sou vista, muitas vezes, sozinha. Isso tem motivo”.

Ainda segundo a líder da oposição na CMA, muitos políticos se acham autossuficientes. “Para eles, é como se não precisasse dos outros. Se não fizer exatamente o que está no script, não serve. E, pelo menos comigo, não funciona assim. Estarei sempre ao lado do povo, do que for bom para a população, sem fazer parte de uma política de negócios. Se for pra ser assim, prefiro ser vista como isolada”, declarou.

Fortalecimento

Emília voltou a destacar que, no momento, diante do cenário atual da pandemia, não está focando nas eleições de 2022 e que sua prioridade e a do Patriota é o fortalecimento do mandato e do partido em Sergipe. “O partido nacional está para nos visitar aqui, justamente para conversar sobre o fortalecimento e, quem sabe, outras possibilidades. Embora o partido não seja pequeno em outras capitais, aqui, em Sergipe, ele é, e é isso que estamos trabalhando. Esse é nosso objetivo principal. O restante pode esperar para um momento menos conturbado”, concluiu.

