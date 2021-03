CRESS Sergipe realiza live no Dia da Mulher sobre atuação e luta por direitos









06/03/21 - 09:10:21

Na próxima segunda-feira, 8, Dia Internacional da Mulher, o Conselho Regional de Serviço Social 18ª Região (CRESS Sergipe) realiza uma live especial com o tema “Atuação e luta por direitos das mulheres nas diversas esferas da sociedade”. A live será transmitida no Youtube do CRESS Sergipe, a partir das 19h.

O objetivo é retratar os diversos espaços ocupados pelas mulheres nas diversas áreas da sociedade e a temática pela luta por direitos.

A mediadora será a assistente social do INSS, mestra em Serviço Social pela UFS e conselheira do CRESS-SE, Rita Regina; e as palestrantes serão: Verônica Santana, militante dos movimentos feminista e agroecológico e do Movimento da Mulher Trabalhadora (MMT) de Sergipe e Nordeste, com o tema “As mulheres rurais do Nordeste e a luta por direitos”. A advogada de Família e Criminalista e presidente da Comissão de Direitos Humanos do Instituto Ressurgir Sergipe, Valdilene Oliveira, falará sobre a “A evolução das leis que ampliam os direitos das mulheres”.

A palestrante Tathiane Araújo, presidente da Astra Sergipe e da Rede Nacional de Pessoas Trans no Brasil, irá abordar “A constante Deslegitimação da sociedade a identidade de gênero de mulheres travestis e transexuais”. Já a assistente social da Coordenadoria da Mulher do TJ-SE, Shirley Leite, irá falar sobre o “Papel da Coordenadoria da Mulher no Enfrentamento da Violência Doméstica”.

E a vereadora de Aracaju Linda Brasil, que é mestra em Educação e ativista dos Direitos Humanos, vai abordar o tema “O papel e atuação da mulher trans na política”.

Ascom/CRESS-SE