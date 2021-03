ELEIÇÕES 2022: CAPITÃO SAMUEL E FÁBIO MITIDIERE SE REÚNEM EM DORES









06/03/21 - 15:50:36

A corrida eleitoral de 2022 já teve início e os encontros e acordo já começaram a ser costurados no estado de Sergipe. Alguns nomes já foram postos como possíveis pré-candidatos a deputados estadual, federal, Senado ao governo e as informações são de que as escolhas dos nomes já iniciaram.

Neste sábado (06) um encontro para discutir eleição 2022 aconteceu no município de Nossa Senhora das Dores entre o deputado federal Fábio Mitidieri e o deputado estadual capitão Samuel Barreto.

As tratativas sobre o que foi discutido não foram divulgadas, mas o que se sabe, é que tanto Samuel quanto Fábio colocaram seu nomes a à disposição do eleitorado, ou seja irão, realmente disputar o pleito em 2022, senado Samuel a federal e Fábio Mitidieri à “disposição”.

Durante o encontro, o que chamou atenção foi a presença do ex-deputado, o médico Luiz Mitidieri, que tem acompanhado a trajetória do filho na política.

O encontro entre Fábio Mitidieri, o pai e o capitão Samuel Barreto foi registrado nas redes sociais na tarde deste sábado (06). “Fiquei muito feliz em poder reencontrar ex-deputado Luiz Mitidieri, meu amigo Fábio e aproveitamos para ter uma conversa amigável e claro, para falar de política. Esse é um momento muito especial estamos nos preparando para as próximas eleições e para isso contamos com apoio de pessoas como o Fábio”, disse Samuel.