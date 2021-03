FISCALIZAÇÃO NESTE SÁBADO FECHOU SALÕES DE BELEZA

Todos os bares da orla de Atalaia estavam fechados e não houve qualquer incidente. Já parte significativa dos restaurantes preferiram não atender delivery, apenas as pizzarias, hamburguerias e outros estabelecimentos de igual porte, apresentaram um grande movimento a partir da noite.

Durante à noite muitos carros circulavam pelas avenidas, enquanto as varandas de edifícios estavam acesas e sinalizavam para encontros de família e visitas de amigos. Já os supermercados, que tiveram aberturas autorizadas em razão da venda de produtos essenciais, estavam com alta frequência, assim como as farmácias.

Mais ações – A Força-Tarefa de combate à Covid-19 realizou fiscalizações também na Aruana e a Orla Por do Sol, para verificar se os estabelecimentos realmente estavam cumprindo a Resolução Nº 11/2021, do Governo do Estado, que determina o fechamento de bares e restaurantes nos finais de semana.

As ações tem o objetivo combater a disseminação do coronavírus. Fazem parte da força-tarefa equipes da Vigilância Sanitária Estadual e Municipal, Polícia Militar e Corpo de Bombeiros. Segundo o fiscal sanitário da Secretaria de Estado da Saúde, Paulo Thiago Santos, alguns bares foram notificados. “Iniciamos hoje por volta das 10h . A ação foi tranquila, mas ainda havia estabelecimentos que estavam abertos. Ao total quatro estabelecimentos foram notificados”, disse.