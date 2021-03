Força-tarefa de combate a Covid-19 fiscaliza o cumprimento de novas medidas restritivas









06/03/21 - 09:30:28

Para verificar se os estabelecimentos realmente estavam cumprindo a Resolução Nº 11/2021, do Governo do Estado, que determina o fechamento de bares e restaurantes nos finais de semana, a partir das 18h, a Força-Tarefa de combate a Covid-19 realizou fiscalizações na Orla de Atalaia, Zona Sul de Aracaju, nesta sexta-feira,5. As ações têm o objetivo de controlar a disseminação do coronavírus. A fiscalização foi realizada por equipes da Vigilância Sanitária Estadual e Municipal, Polícia Militar e Corpo de Bombeiros.

Segundo a Resolução, nos finais de semana de 05 a 07 e de 12 a 14 de março de 2021, as atividades de bares, restaurantes e estabelecimentos similares estão proibidas entre as 18h da sexta-feira e às 5h da segunda-feira subsequente.

De acordo com a fiscal sanitária da Secretaria de Estado da Saúde, Ana Paula Aciole, as equipes começaram a fiscalização a partir das 18h15 da sexta. “Encontramos quase todos os bares e restaurantes fechados, os que estavam abertos, quatro estabelecimentos, não resistiram e em seguida fecharam também. Percorremos as ruas onde ficam os bares e restaurantes e percebemos que a população está entendendo e cumprindo a resolução”, disse.

O Coronel Fábio Rolemberg, comandante do policiamento militar do interior do Estado, garante que no interior todas as unidades também terão reforço policial.

Foto: Valter Sobrinho