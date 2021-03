JOÃO ELOY ASSINA CARTA E PEDE PRIORIDADE VACINAÇÃO PARA SEGURANÇA PÚBLICA









06/03/21 - 10:10:47

O secretário da Segurança Pública de Sergipe, João Eloy de Menezes, assinou carta enviada nesta sexta-feira (05) pelo Colégio de Secretários da Segurança Pública (Consesp) para o Ministério da Justiça e Segurança Pública e Ministério da Saúde. O objetivo é sensibilizar o Governo Federal sobre a necessidade de reconhecer os serviços das forças de segurança pública, prestados durante a pandemia e acelelar a prioridade de vacinação destas categorias.

Segundo a carta, assinada pelo presidente do Consesp, o delegado da Polícia Federal Cristiano Barbosa Sampaio, do estado do Tocantins; e os demais chefes da Segurança Pública do país, “desde o início da pandemia, as forças policiais têm sido empregadas no cumprimento das medidas de controle sanitário, expedidas pelas esferas federal, estadual e municipal, no sentido de conter ações que contribuam para a disseminação da doença”.

Relata, ainda, o esforço feito pelas forças de segurança no transporte das vacinas e de enfermos: “mais recentemente, os órgãos policiais se engajaram no transporte de enfermos entre municípios e até mesmo para outros estados, considerando o esgotamento dos leitos em algumas localidades, empregando viaturas, aeronaves e profissionais de saúde de sua estrutura para melhor atender a missão”.

Outro ponto destacado pelos secretários da Segurança Pública é que todas essas atividades são realizadas de forma presencial, em contato com as pessoas, e com alto grau de exposição à contaminação pelo vírus. “A cada chamada dos telefones de emergência, o policial militar, o policial civil, o bombeiro e o perito devem se deslocar até o local do fato, e, em contato com as pessoas tomar todas as medidas que a lei exige. Não há espaço para home office. Pelo contrário, os recursos humanos são levados à exaustão, em face do aumento das atividades policiais e os afastamentos e perdas gerados pela própria doença”, relata o informe encaminhados aos ministros André Mendonça (Justiça) e Eduardo Pazuello (Saúde).

Os secretários relatam que a batalha contra a pandemia do Coronavírus é de todos. No entanto, as forças policiais têm tido papel decisivo nas ações de combate ao vírus. “Elas devem permanecer prontas e à disposição para continuar realizando este trabalho. A manutenção da ordem pública trata-se de condição fundamental para que o ser humano se realize em suas atividades individuais, contribuindo para o bem-estar coletivo”, reforça.

Atualmente, as forças de segurança pública estão na etapa quatro da fase de vacinação definida pelo Governo Federal, cujo grupo prevê também a vacinação de professores, profissionais do sistema prisional e a população privada de liberdade.

Fonte e foto SSP