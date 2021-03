Nova estrutura da Clínica Augusto César Leite é aberta ao Público









06/03/21 - 07:31:59

Mais uma Unidade Básica (UBS) de Saúde de Socorro ganhou uma nova estrutura para melhor atender a população. Desta vez foi a Clínica de Saúde da Família Augusto César Leite Franco, no Marcos Freire II, que teve a obra de reforma e ampliação concluída. Devido à pandemia, o ato de entrega da nova e moderna estrutura da César Leite foi singelo, mas de grande valor, como bem disse Padre Inaldo, prefeito de Socorro.

“Estamos vivendo um momento delicado, onde o acesso à saúde é primordial. Por isso é uma satisfação entregar esta unidade com uma estrutura mais ampla e com melhores condições de atender tanto à população quanto aos servidores que atuam aqui”, destaca Padre Inaldo.

No projeto de reforma e ampliação da clínica municipal inclui a construção de três salas, a divisão dos consultórios odontológicos, a renovação de toda fiação elétrica, novos mobiliários, climatização, ampliação das portas de acesso aos consultórios, instalação de piso tátil e construção do muro ao redor da clínica.

Ainda teve a aquisição de cadeiras odontológicas, a construção dos balcões das duas recepções e a modernização do forro do teto. “É mais uma conquista para a saúde municipal. Essa clínica demonstra a qualidade do serviço que queremos levar para todas as comunidades de Socorro”, destaca Enock Ribeiro, secretário de Saúde. `

Com essa obra, a Prefeitura de Socorro, por meio da Secretaria de Saúde, chega à marca de 22 UBS reformadas em pouco mais de quatro anos e, em breve, irá concluir a reforma de mais duas unidades de saúde: a Tancredo Neves, no João Alves, e Otaviana Matos, no Marcos Freire III, além da construção da UBS do Conjunto Neuzice Barreto.

Fonte e foto assessoria