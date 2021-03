THALES FERRAZ E ANTÔNIO FRANCO FECHAM NOS DOIS PRÓXIMOS FINAIS DE SEMANA









06/03/21 - 08:35:53

A Empresa Municipal de Serviços Urbanos (Emsurb) informa que os mercados centrais Thales Ferraz e Antônio Franco, espaços de comercialização de produtos considerados não essenciais (artesanato, bancas de cordel, barbearias, peças de cerâmica, ervas, bordados, etc) estarão fechados nos finais de semana, a partir das 18h de sexta-feira (dias 5 e 12) até as 05h de segunda-feira (dias 8 e 15).

A medida atende ao Decreto Nº 6.395/2021, da Prefeitura de Aracaju, que estabelece estratégias de prevenção e enfrentamento à pandemia do novo coronavírus (covid-19), de caráter temporal e específico.

Conforme o que está estabelecido, está mantido o funcionamento dos mercados setoriais (bairros) e do central Mª Virgínia Leite Franco, assim como das feiras livres e o Parque Poxim.

Sementeira

Considerando que o período de vacinação em sistema drive-thru, no Parque Augusto Franco (Sementeira), acontecerá até as 17h do dia 12 de março, neste espaço, as atividades de lazer e física estão liberadas, somente, das 18h às 21h45. Voltam a ser suspensas as autorizações para uso dos quiosques e promoção de outras atividades.

Orla Pôr do Sol

Os serviços de embarque e desembarque na Orla Pôr do Sol Jornalista Cleomar Brandi, região do Mosqueiro, estarão suspensos nos próximos dois finais de semana (dias 6 e 7, 13 e 14).

Desde o início da pandemia, os espaços administrados pela Emsurb funcionam com medidas de prevenção ao novo coronavírus. Álcool em gel nos dispensers ou nos pedais, lavatórios, aferição de temperatura, distribuição de máscara e material informativo estão entre esses.

