Vacinação de idosos continua neste sábado no Parque da Sementeira









06/03/21 - 06:36:42

Idosos com 78 anos ou mais podem se vacinar durante todo este sábado (06), entre 08h e 17h, no posto volante drive thru montado no‘Parque da Sementeira’ em Aracaju.

A Prefeitura de Aracaju segue executando, diariamente, a campanha municipal de imunização contra a covid-19. Apenas nesta sexta-feira (05), mais 3.202 pessoas foram vacinadas na capital sergipana.

O idoso que optar por se vacinar em uma UBS, deve apresentar documento de identificação com foto, CPF e comprovante de residência. Aqueles que não tiverem cartão SUS, poderão fazê-lo no ato da vacinação.

Com o objetivo de acelerar o processo de vacinação, a gestão ampliou o trabalho para os finais de semana. Para evitar aglomerações, cinco Unidades Básicas de Saúde estarão disponibilizando a vacina no fim de semana, das 8h às 17h: Marx de Carvalho (no bairro Ponto Novo), Augusto Franco (no conjunto Augusto Franco), José Calumby (no Jardim Centenário), Francisco Fonseca (no 18 do Forte) e Edézio Vieira de Melo (no bairro Siqueira Campos).

Foto: Marcelle Cristinne