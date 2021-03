Confiança anuncia Banese Card como novo patrocinador master









07/03/21 - 09:29:05

O Confiança assinou o contrato de patrocínio master com o Banese Card. A TKS, pertencente à mesma instituição, também será patrocinadora. A parceria é válida até o final da temporada 2021.

A marca do patrocinador estará estampada na parte da frente do novo uniforme, além da marca da TKS Soluções de Pagamento no short. Todas as camisas vendidas nas lojas terão a marca do Banese Card.

O presidente do clube azulino, Hyago França, destacou a importância deste novo passo. “O Banese Card é um parceiro, que estamos renovando, que vai nos ajudar a conquistar todos os nossos objetivos durante a temporada. O Confiança conquistou tudo o que conquistou em 2020 graças também aos nossos parceiros, nossos patrocinadores. Essa renovação, logo no começo da temporada e como patrocinador master, a gente pode chamar, na linguagem do futebol, como mais um reforço que está vindo para o elenco do clube.”

O presidente do Conselho Administrativo da Seac, Helom Oliveira da Silva, afirma que as conquistas do Confiança dentro de campo e o calendário cheio influenciaram na decisão da instituição em patrocinar o Dragão. Além do potencial de crescimento de sócio-torcedores e as novidades de parceria comercial com o clube.

“A medida que o clube cresce, a nossa operação cresce junto com o clube. Esses foram os fatores, de forma resumida, que nos levaram a fechar essa parceria com muito conforto e com a perspectiva de que ela gerará ganhos importantes para marca Banese Card e para os negócios em franca expansão pelo nordeste do país, dos quais os campeonatos que o Confiança se habilitou a participar também vai levar a nossa marca na medida em que os jogos forem divulgados.”

Foto: Ascom/ADC