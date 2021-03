Aracaju vacina idosos e profissionais da saúde neste final de semana









07/03/21 - 09:17:03

Como forma de garantir de forma célere a vacinação contra a covid-19, a Prefeitura de Aracaju, por intermédio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), ampliou o funcionamento do posto itinerante no Parque da Sementeira, no formato drive-thru, e de cinco Unidades Básicas de Saúde (UBS) na capital. Dessa forma, idosos acima de 78 anos de idade e profissionais de saúde, já podem garantir a sua dose do imunizante também aos finais de semana. Somente neste sábado, 6, foram vacinados mais de 900 pessoas. Até o momento, desde o início da vacinação, são 28.009 aracajuanos imunizados.

De acordo com a diretora de Vigilância e Atenção à Saúde da SMS, Taíse Cavalcante, toda essa mobilização visa atingir a meta de vacinação contra o coronavírus na capital sergipana. “Estamos à disposição no Parque da Sementeira, sábado e domingo, das 8h às 17h, para os idosos acima de 78 anos e profissionais de saúde que se cadastraram pelo site da Prefeitura e já estão com o código de validação, dando a permissão para ser vacinado aqui no drive. Neste final de semana, também estamos com cinco unidades de saúde abertas das 8h às 17h para receber os idosos. É importante que eles busquem o serviço, tomem sua vacina e se protejam, para que a gente consiga atingir a meta de vacinação contra a covid-19”, explicou.

Aos 83 anos, dona Auxiliadora Isaías foi ao drive-thru acompanhada da neta Laíse Isaías e não escondeu a satisfação. “Muito boa a sensação. Pelo menos fico mais descontraída e despreocupada”, destacou. “Um cadastro rápido, controle eficiente. Fiz o cadastro pela internet pela manhã e à tarde já estava liberado”, completou a neta, igualmente feliz.

Tomada por felicidade, a dentista Samia Sass elogiou a logística implantada pela SMS. “Preenchemos o cadastro e em 72h já estava aprovado. Foi rápido e estou muito feliz”, resumiu, emocionada.

Beatriz Mendonça Martins, estudante de medicina, também foi ao drive tomar sua vacina. “Espero poder estar mais tranquila na atuação e não levar tantos riscos para casa”, ponderou.

O drive estará à disposição desse público alvo todos os dias, até 12 de março. Para se vacinar no local, é preciso apresentar um código emitido após cadastro no Portal “VacinAju”. O formulário pode ser preenchido através do link https://abre.ai/cadastrovacinaju.

UBS

Além do drive, visando evitar aglomerações, as cinco UBS que estão disponibilizando a vacina neste fim de semana, são: Marx de Carvalho (no bairro Ponto Novo), Augusto Franco (no conjunto Augusto Franco, bairro Farolândia), José Calumby (no Jardim Centenário), Francisco Fonseca (no 18 do Forte) e Edézio Vieira de Melo (no bairro Siqueira Campos).

Na UBS Augusto Franco, dona Maria Alves de Barros, 79 anos, vacinada, endossou a importância da vacinação. “As pessoas têm de se vacinar mesmo, se quiser ter mais uma vida daqui para a frente. Porque a situação não está boa, é muita morte. As pessoas têm de se vacinar, sim”, reforçou a idosa.

A aposentada Odete Oliveira foi até a UBS Marx de Carvalho tomar seu imunizante e disse estar, agora, mais tranquila. “Gostei bastante. Estava ansiosa, tenho a idade que estou, com 80 anos, agora estou tranquila”.

Manuel Benício Santos, 78 anos, esteve na UBS Edézio Vieira de Melo e também mostrou-se alegre. “Estou muito feliz. Ficavam me perguntando quando eu ia me vacinar. Se não fizer bem, que mal faz? Estou feliz”.

O idoso que optar por se vacinar em uma UBS, deve apresentar documento de identificação com foto, CPF e comprovante de residência. Aqueles que não tiverem cartão SUS, poderão fazê-lo no ato da vacinação. Ao longo da semana, de segunda a sexta-feira, pessoas acima de 78 anos também podem optar por uma das 40 UBS que estão ofertando a vacina em Aracaju.

Para os profissionais de saúde cadastrados e validados por meio do sistema, a vacinação está sendo oferecida ainda na Escola Municipal Presidente Vargas, de segunda a sexta-feira. A opção é disponibilizada durante o preenchimento do cadastro online.

Foto: Marcelle Cristinne