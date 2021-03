ASSOCIAÇÕES DAS FORÇAS DE SEGURANÇA FAZEM CONSÓRCIO PARA AVANÇAR NA PAUTA









07/03/21 - 08:16:14

Unificação dos Movimentos da Segurança Pública, que reúne polícias militar, civil e bombeiros, representadas respectivamente pela Assomise, Adepol, Sinpol, Asmirp e Única, resolveram, em reunião ocorrida na última quinta-feira (4), tratar de forma conjunta todas as negociações promovidas pelo Governo do Estado relativas aos pleitos das forças de segurança.

Os líderes das entidades representativas dos servidores da segurança, querem avançar juntos na pauta do adicional de periculosidade e firmaram compromisso em ata, se comprometendo a não iniciar diálogos de forma isolada.

Desde o ano passado, as associações voltadas à segurança pública, se fizeram presentes para participar desse processo ímpar de unificação em prol do adicional de periculosidade em vista da pandemia do novo coronavírus.

“Como é de conhecimento de todos, a segurança pública é um serviço essencial, portanto durante toda a crise do COVID-19 tivemos homens e mulheres de farda em atividade, expostos a toda adversidade que vem junto com a doença. Eles estão expostos tanto quanto outros profissionais envolvidos em atividades essenciais, como os da saúde por exemplo”, explica coronel Adriano Reis, presidente da Assomise.

O adicional de periculosidade é concedido como reconhecimento à condição do policial seja na ativa ou na reserva, que se expõe ao exercer a atividade.

“Hoje sabemos que uma unidade com um objetivo cria solução em união. Polícia Civil, Polícia Militar e Bombeiros Militares, todos juntos em prol do bem comum!”, enfatizaCoronel PM Adriano Reis, presidente da Assomise.