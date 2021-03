Dia da Mulher: Funcap realiza homenagem com concerto especial









07/03/21 - 08:49:07

Nesta próxima segunda-feira, dia 08 de março, a Fundação de Cultura e Arte Aperipê (Funcap) realizará uma homenagem especial às mulheres, por meio da Orquestra Sinfônica de Sergipe.

Com transmissão, às 19h, na Aperipê TV e redes sociais, será apresentado um concerto inteiramente concebido e realizado pelas musicistas da Orquestra Sinfônica de Sergipe (Orsse), gravado no palco do Teatro Tobias Barreto. A Orsse é uma realização do Governo de Sergipe, por meio da Funcap, e o concerto adotou todos os protocolos de segurança sanitária para a prática musical em tempos de pandemia.

Serão apresentadas obras significativas da música popular brasileira, além de peças sergipanas, todas preparadas em arranjos especiais para grupo de cordas e flauta transversal por Fabiano Santana, que além de arranjador é violinista da Orsse. Sobre a apresentação, a spalla (violinista principal) da orquestra, Susan Rabelo, comenta:

“Nosso sentimento é de gratidão por todas as pessoas que nos prestigiam, nos valorizam e que se emocionam a cada concerto nosso, e isso não tem preço! Embora, passemos por dificuldades, devido à pandemia, nosso trabalho vem sendo executado com muita dedicação e companheirismo, sempre bem atendidos por todos responsáveis que fazem a Orsse permanecer fiel ao seu público cativo. E assim, nosso desejo nesta homenagem ao dia Internacional das mulheres é transmitir alegria, diversidade musical, envolvimento cultural e principalmente engajamento à todas mulheres que nos assistem, para que possamos trocar sorrisos e experiências. Desejamos a todas mulheres do mundo um ano abençoado e cheio de conquistas ímpares.”

Fonte: Funcap/SE