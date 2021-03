Editais para mestrado e doutorado da Unit estão com inscrições abertas









Unit lança editais para seus cinco cursos de mestrado e doutorado. Prazo para inscrição segue até dia 23 e 24 de março.

Seguir carreira acadêmica além de contribuir com a ciência, está comprovado que docentes universitários recebem melhores salários que professores da educação básica e fundamental, acessando espaço dedicado ao ensino superior, pesquisa e extensão. Para contribuir com uma geração cada vez mais preparada, editais dos Programas de Pós-Graduação da Universidade Tiradentes estão com inscrições abertas.

Interessados nos cursos de Mestrado e Doutorado do Programa de Pós-Graduação em Direitos Humanos (PPGD), têm até 24 de março de 2021 para concorrer às 30 vagas no Mestrado e oito para o primeiro Doutorado em Direito de Sergipe. “Para o curso de doutorado, outros períodos de inscrição poderão existir caso ainda haja vagas remanescentes”, antecipa a coordenadora do PPGD, professora doutora Gabriela Rebouças.

O Programa de Pós-Graduação Educação (PPED), o Programa de Pós-Graduação em Biotecnologia Industrial (PBI) e o Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Processos (PEP) estão com seleção aberta para seus cursos de mestrado e doutorado até o dia 24 de março. Já o Programa de Pós-Graduação em Saúde e Ambiente (PSA) tem inscrições até dia 23 de março.

A Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – Capes –, órgão que regulamenta a pós-graduação no Brasil, avalia de forma quadrienal. Na última, os programas da Unit com nível de doutorado de Educação, Saúde e Ambiente, Biotecnologia Industrial e Engenharia de Processos receberam nota 5, que significa nível de excelência nacional.

“Em poucos ciclos avaliativos, já conseguimos alcançar nota 5 em todos os programas que temos doutorado. E a razão para esse resultado é a qualidade dos cursos que são oferecidos”, avalia o coordenador dos PPGs de Stricto sensu da Unit, professor Álvaro Silva.

Professores e alunos dos cursos de mestrado e doutorado da Unit percorrem o mundo, produzindo ciência e tecnologia em parceria com renomados pesquisadores, das mais bem conceituadas instituições de ensino superior em diversos países

