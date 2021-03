Incêndio criminoso é registrado na manhã de domingo e destrói ônibus do Colégio Jardins









07/03/21 - 10:25:40

Um incêndio criminoso foi registrado no início da manhã deste domingo (07) no colégio Jardins em Aracaju.

As informações são de que o incêndio teria sido provocado por um homem desconhecido que chegou ao local em uma bicicleta e em seguida provocou o incêndio que destruiu que destruiu um ônibus do colégio,

As câmaras de segurança gravaram toda ação do homem acusado de incendiar e, na ação criminosa, é possível ver o momento que ele chega na escola e em seguida começa a atear fogo no ônibus e para isso ele usa papelão.

A ação que foi gravada pela câmera de segurança mostra o momento tem que o homem que teria provocado o incêndio deixa o local tranquilamente e foge em uma bicicleta.

Assim que tomou conhecimento do ato criminoso, um representante da direção do Colégio Jardins informou que já prestou um Boletim de Ocorrência sobre o caso que será investigado pela polícia civil.

Como informações e foto do radialista Sandoval notícias