Mulheres ganham cada vez mais espaço no setor elétrico









07/03/21 - 08:01:34

Há 24 anos na Energisa Sergipe, Erika Ferrari é responsável pelo setor de planejamento e orçamento

Cuidar de todos os investimentos e planejar o orçamento de uma das maiores empresas do estado é sem dúvida uma grande responsabilidade. Esse é o trabalho da Erika Ferrari, uma das várias gestoras mulheres da Energisa Sergipe. O setor elétrico é um ambiente majoritariamente masculino, mas as mulheres que se dedicam, buscando oportunidades e sucesso profissional, têm ganhado terreno. “Ser mulher, num setor que é por formação mais masculino, é um dos maiores orgulhos que sinto em minha carreira. O interesse de mulheres para esse mercado ainda é tímido, tanto que nas faculdades e cursos técnicos a proporção é de mais homens. Hoje estou posicionada como Gerente de uma área técnica, onde sei que posso ser exemplo para outras mulheres que também desejem cargos de chefia e liderança”, conta Erika.

Ela, que ingressou na concessionária como estagiária em janeiro de 1997, passou por diversos setores e, atualmente ocupa a Gerência de Assessoria de Planejamento e Orçamento. Erika comenta que a cultura inclusiva da empresa é primordial para que ela se sinta confortável em sua posição de liderança. “Ao longo desses 24 anos no Grupo Energisa, não me senti diferente de nenhum homem. Todos os gestores e colegas de trabalho que fizeram parte dessa trajetória sempre me trataram de igual para igual. Respeito e companheirismo por parte de todos. Cada dia que passa eu vejo a valorização de mais mulheres nas áreas técnicas”, conta a gerente.

Trabalhar no setor elétrico também sempre foi o objetivo de Luanda Angélica Rodrigues, que começou na empresa como recepcionista aos 19 anos de idade e hoje ocupa o cargo de supervisora do Departamento Comercial. A paixão pelo trabalho motivou a busca por especializações e cursos na área. Por meio de um programa de incentivo à Educação fornecido pela empresa, ela concluiu duas graduações em matemática e contabilidade com o apoio da Energisa e caminha para a sua terceira formação acadêmica em engenharia elétrica. “Sempre que penso na profissional que me tornei, vejo como a empresa me ajudou. Essa parceria foi essencial para o meu desenvolvimento e formação acadêmica”, afirma Luanda.

Luanda Rodrigues

Ela comenta que dedicação, disciplina e perseverança são características fundamentais para quem quer se destacar no mercado. “Nunca me acomodei, sempre fui em busca de novos conhecimentos e hoje saber que coordeno uma grande equipe, ‘meus meninos’ como costumo chamar, me enche de orgulho e sinto mais vontade de crescer. Aqui me realizei como profissional, fiz grandes amigos e até casei”, brinca a supervisora.

“Atualmente contamos com 103 funcionárias, mas o número é ainda maior se juntarmos a equipe de terceirizadas e aprendizes. Tendo como pilar o valor das pessoas e a aplicação da meritocracia, elas têm ocupado todas as posições dentro da empresa, desde estagiárias, trainees, supervisoras e gerentes. A Energisa é uma empresa atenta às mudanças da nossa sociedade e que enxerga valor na diversidade cultural, que aporta um novo olhar, fundamental nos dias de hoje, para prestar um melhor serviço aos nossos clientes”, pontua o Diretor-Presidente Roberto Carlos Currais.

Por Renata Ribeiro