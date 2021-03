PCdoB/SE REALIZA PLENÁRIA DA CONFERÊNCIA NACIONAL SOBRE EMANCIPAÇÃO DAS MULHERES









07/03/21 - 08:08:09

O Partido Comunista do Brasil (PCdoB) em Sergipe, realizou na tarde do último sábado, 6, a Plenária Estadual de Emancipação das Mulheres. O evento aconteceu virtualmente, em razão das medidas de segurança contra a Covid-19.

O Presidente Estadual do Partido, Edival Gois, abriu o evento e destacou que a conferência “é importante para que possamos avançar com a luta das mulheres e dos homens, juntos, para que possamos construir uma grande frente ampla em defesa da vida e da democracia. Vida longa à terceira Conferência de Emancipação das Mulheres e ao PCdoB. Viva o socialismo”, destacou.

Durante o evento, que contou com a presença dos dirigentes estaduais, nacionais, personalidades do universo político, militantes do partido e demais pessoas presentes, foi feita a apresentação do documento base para debates, que tem foco na crise estrutural do capitalismo na viragem política no Brasil, nos novos indicativos das eleições 2020, na Covid-19 e seus efeitos nefastos para as mulheres. O documento pretende atualizar política, teórica e organizativamente o pensamento e atuação do PCdoB na luta emancipacionista das mulheres, nesta nova quadra histórica.

A Secretária Nacional da Mulher do PCdoB, Vanessa Graziottin, participou do evento e pontuou, “nós precisamos construir um feminismo popular, falar para a ampla massa, para as mulheres e trazê-las. Nós defendemos a justiça, as mulheres, uma sociedade melhor, sem sofrimento e sem discriminação”.

No decorrer do evento, houve a participação, por vídeo, de personalidades que reforçaram a importância da mobilização pela luta emancipacionista por igualdade: Luciana Santos, presidenta nacional do PCdoB; Jandira Feghali, deputada federal (PCdoB-RJ); Flávio Dino, governador do Maranhão; Manuela d’Ávila, ex-deputada do PCdoB-RS; Alice Portugal, deputada federal (PCdoB-BA) e o deputado federal, Renildo Calheiro, líder do PCdoB na Câmara Federal.

Márcia Campos, secretária adjunta da Mulher do PCdoB também participou da plenária estadual e destacou, “a nossa conferência está contribuindo para que o partido se motive ainda mais em cada estado, a se reorganizar mais forte e mais vibrante. Essa conferência vai ser para ajudar, cada um e cada uma, ajudar muito pesado e trazer a mulher para a luta e colocá-las no topo dos sindicatos e não apenas como mais uma companheira da diretoria, mas uma companheira que tenha capacidade e condições de dirigir o conjunto dos trabalhadores”.

O vereador reeleito pelo PCdoB em Aracaju, Professor Bittencourt, também marcou presença no evento e destacou que o seu mandato está à disposição para a discussão da emancipação feminina, “o mandato de vereador do PCdoB está à disposição para que possamos, cada vez mais, implementar políticas públicas na cidade de Aracaju com esse viés, para que possamos cada vez mais discutir essa temática da mulher. É um mandato das mulheres de Aracaju, das mulheres do PCdoB. Eu quero ser cobrado, demandado, orientado e quero que vocês tragam propostas para que possamos transformar esse mandato cada vez mais em um instrumento de emancipação dessa luta feminina, pois não há emancipação humana sem a emancipação feminina”.

Também participaram do evento, o Secretário Nacional de Organização do PCdoB – Fábio Tokarski, Angela Albino, ex-deputada federal do PCdoB/SC; Adeniton Santana, Presidente CTB/SE; Ivânia Pereira, presidenta do Sindicato dos Bancários de Sergipe; Radamés de Moraes, Secretário de Organização; Elma Andrade, secretaria sindical do PCdoB de Sergipe, além da participação de várias candidatas que disputaram as eleições de 2020 pelo PCdoB e demais militantes do partido.

Por David Rodrigues, Assessoria de Comunicação

Foto: Ascom