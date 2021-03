Rodrigo Valadares visita prefeito de Canhoba e destina emenda para o município









07/03/21 - 08:21:55

Nesta sexta-feira, 05, o Deputado Estadual, Rodrigo Valadares, esteve no município de Canhoba para visitar o novo prefeito, Chystophe Divino, e tratar de demandas para o local.

A união da caminhada política dos dois representantes iniciou ainda em 2016, quando Chystophe foi candidato pela primeira vez pelo PTB e recebeu o apoio de Rodrigo. Em 2018, a parceria continuou e o Deputado recebeu a segunda maior votação de Canhoba, com 645 votos.

Na oportunidade, conversaram sobre o cenário social do município e o parlamentar se comprometeu em contribuir com a nova gestão, através de emendas destinadas à saúde. “Estive hoje com Chystophe para conversarmos sobre assuntos relacionados ao município. Já inclui a cidade nas minhas emendas parlamentares deste ano, a fim de contribuir com as demandas da saúde local e me comprometo em auxiliá-lo no que estiver ao meu alcance, indo a Brasília para buscarmos mais emendas”, disse.

Recepcionado pelos secretários da equipe de governo, diretores de departamentos e assessores, o deputado disse que se sentiu acolhido. “Só tenho a agradecer pela boa recepção de toda a equipe, me senti verdadeiramente acolhido por todos. Me somarei a eles, cumprindo o meu papel de parlamentar, pois acredito que Chystophe trabalhará pelo melhor do município e a população de Canhoba merece isso”.

Chystophe foi eleito em Canhoba com mais de 54% dos votos, o que correspondeu 2.017 no total, e tem demonstrado bastante vontade de trabalhar. Durante o encontro com Rodrigo Valadares, o prefeito comemorou a notícia da emenda e demonstrou gratidão ao deputado.

Por Luísa Passos