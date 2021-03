SAMUEL: “ESTOU À DISPOSIÇÃO PARA COLOCAR MEU NOME COMO CANDIDATO EM 2022”









07/03/21 - 14:35:02

O deputado estadual capitão Samuel Barreto, usou as redes sociais neste final de semana para afirmar que “os policiais sergipanos que trabalham pela segurança do estado, não são considerados como atividades perigosas” segundo Samuel ao falar sobre o governo do estado e que está trabalhando para defender os policiais,

Sobre a atuação dos militares sergipanos, Samuel disse que lamenta que o Estado de Sergipe “é o único segundo ele a não reconhecer o trabalho desenvolvido pela polícia militar nas ruas em prol do povo”.

Por fim, fim Samuel diz que “o trabalho da PM tem reduzido à violência e colocado em risco a vida dos militares e avisa iremos lutar pelo adicional de periculosidade direito do trabalhador que põe sua vida em jogo”

Capitão Samuel também falou sobre política e disse que fará aliança partidária para que possa disputar uma vaga na Câmara federal. “Todos sabem e já tem conhecimento de que eu pretendo colocar meu nome a disposição para disputar uma vaga na Câmara federal”.