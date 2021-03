Sergipe já tem mais de 154,1 mil casos da Covid-19 e soma 3.013 mortes pela doença









07/03/21 - 07:05:32

A Secretaria de Estado da Saúde (SES) divulga neste sábado, 6, o boletim epidemiológico do coronavírus, com 144 casos,um óbito neste sábado e nove mortes que estavam em investigação e foram confirmadas. Em Sergipe, 154.175 pessoas já testaram positivo para a Covid-19 e 3.013 morreram. Até o momento, 144.559 pacientes foram curados.

As 10 mortes foram: um homem, 61 anos, de Tobias Barreto, sem comorbidade; um homem, 32 anos, de Aracaju, com hipertensão; um homem, 89 anos, de Neópolis, sem comorbidade; uma mulher, 86 anos, de Aracaju, com hipertensão e doença pulmonar obstrutiva crônica; uma mulher, 78 anos, de Aracaju, com doença neurológica; um homem, 43 anos, de São Cristóvão, sem comorbidade; uma mulher, 84 anos, de Nossa Senhora do Socorro, com hipertensão obesidade e diabetes; um homem, 55 anos, de Lagarto, com doença cardiovascular crônica; uma mulher, 74 anos , de Aracaju, sem comorbidade; um homem, 64 anos, de Aracaju, com doença cardiovascular crônica, diabetes e doença renal crônica.

Foram realizados 324.183 exames e 170.008 foram negativados. Estão internados 508 pacientes, sendo que no serviço público são 124 em leitos e UTI (adulto), um na UTI neonatal/ pediatria e 115 em leitos clínicos (enfermaria), totalizando 240. Já nos leitos do serviço privado estão internados 121 pessoas na UTI adulta, dois na UTI neonatal/ pediatria e 145 em leitos clínicos, totalizando 268. São investigados mais 15 óbitos.

O Sistema de Gerenciamento de Amostra Laboratorial ficou fora do ar, não sendo possível a identificação das informações referentes aos exames RT-PCR realizados no LACEN nas últimas 24 horas.

Vacinação

A Secretaria já distribuiu o total de 92.630 mil doses da primeira remessa aos municípios, destas foram aplicadas 67.793. Referente à segunda dose, foram distribuídas 35.377, sendo aplicadas 28.353 doses.