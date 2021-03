O STI informa à comunidade acadêmica da UFS que, na terça-feira, dia 02, equipamentos desta Superintendência sofreram falhas em seu funcionamento de modo que inviabilizaram o armazenamento e processamento dos sistemas SIG e site da UFS. A empresa responsável pela manutenção desses equipamentos – contratada em 07 de julho de 2017 – foi imediatamente acionada e, junto com as equipes internas do STI, está trabalhando ininterruptamente para a resolução dos problemas. Ao mesmo tempo, o Gabinete da Reitoria está empenhado em esclarecer as razões das falhas dos equipamentos a fim de prestar a nossa comunidade os devidos esclarecimentos.

Ascom