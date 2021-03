Abastecimento de água ficará reduzido em Itabaiana até o dia 12









08/03/21 - 16:15:08

A Companhia de Saneamento de Sergipe (Deso) informa que no município de Itabaiana uma manutenção em um equipamento reduziu o sistema de abastecimento. De acordo com a companhia, para atender a população há manobras no abastecimento, com intervalos de até 72 horas.

A previsão de correção do sistema de abastecimento é para dia 12 de março, próxima sexta-feira. A Deso informa que logo que corrigido o equipamento e os reservatórios forem recuperados, o abastecimento será restabelecido gradativamente sem qualquer outro aviso. Equipes estão monitorando a situação.

A Deso recomenda a utilização econômica da água existente nas caixas d’água e reservatórios residenciais, evitando-se desperdícios. Casos de emergência e pedidos de serviços podem ser informados pelo telefone 08000790195 com prioridade para creches, hospitais, asilos e demais entidades dessa natureza.

Fonte: Assessoria de Comunicação da Deso