ALESSANDRO ESTÁ BEM EM QUARTO NO SÍRIO LIBANÊS SEM NECESSIDADE DE UTI









08/03/21 - 15:52:02

Assessoria do senador Alessandro Vieira (Cidadania) emitiu uma nota na tarde desta segunda-feira (08) informando que o seu estado de saúde é estável e que ele continua internado no Hospital Sírio Libanês, em São Paulo.

Segundo a nota, “após exames, não se constatou a necessidade de UTI, sendo mantida a internação em quarto, com suporte de oxigênio. Durante esta segunda-feira (08), o senador apresentou melhora significativa. Agradecemos todas as orações e manifestações de carinho”.

Alessandro Vieira foi diagnosticado com a doença no dia 1º de março, apresentando sintomas leves e cumprindo o isolamento em casa, com acompanhamento médico. Com o agravamento do quadro, a foi decidido pela internação. Apesar disso, o senador responde bem aos tratamentos, segundo a assessoria.