AMORIM PEDE EMPENHO DA BANCADA PARA GARANTIR TOMOGRÁFO AO CIRURGIA









08/03/21 - 15:32:48

O Presidente do PSDB Sergipe, o médico Eduardo Amorim, destacou, nesta segunda-feira (08), em entrevista ao Jornal da Rio, apresentado pelos jornalistas André Barros e Priscila Andrade na Rio FM Aracaju, que o Hospital de Cirurgia deixou de receber um moderno tomógrafo doado pelo Banco Itaú. O ex-senador pediu empenho da bancada federal para reverter a situação.

“Um tomógrafo de 64 canais, equipamento muito importante para o Hospital que realiza tantos procedimentos cirúrgicos. Inclusive, o ambiente já havia sido construído para a sua instalação. Por isso, faço um apelo aos parlamentares federais de Sergipe para que busquem reverter essa situação, não podemos aceitar essa perda. Não estou falando em nome da direção do Cirurgia, apenas fazendo um desabafo enquanto profissional da saúde contra essa situação revoltante”, enfatizou.

O médico lembrou-se de quando o Hospital Universitário da Universidade Federal de Sergipe – HU/UFS iria perder alguns equipamentos. “Enquanto parlamentar, lutamos para impedir e conseguimos, além de manter os equipamentos, conseguimos os recursos para que o Anexo Hospitalar fosse construído e também a convocação de profissionais aprovados no concurso”, detalhou.

Ainda na entrevista, Eduardo Amorim falou da reunião com o deputado Fábio Mitidieri, onde foram tratados diversos temas, principalmente os problemas enfrentados pelo país em virtude da pandemia. “Também falamos sim de Deus e agradecemos por estarmos vivos neste período tão difícil onde muitas vidas foram perdidas por conta da Covid-19”, salientou.

Segundo o ex-parlamentar, Sergipe poderia ter mais leitos disponíveis. “Se tivesse construído, por exemplo, o Hospital do Câncer. E dinheiro para isso teve. Já são 10 anos desde que enviamos a primeira emenda. Foram quase 200 milhões solicitados. Infelizmente, o governo fez festa para divulgar que iria construir, mas até hoje não saiu do papel”, frisou.

PSDB Sergipe

O presidente do Diretório Estadual do PSDB em Sergipe também ressaltou que o partido passa por um momento de reflexão a nível nacional e local. “O PSDB está se fortalecendo, passando por um momento de reestruturação. Devemos ter uma prévia na Nacional para escolher o candidato a presidente da República. Aqui no estado estamos agindo de forma estratégica, de maneira mais discreta, convidando diversos nomes para ingressar no PSDB que podem contribuir, por meio da política, com o nosso estado”, afirmou.

Assessoria de Imprensa