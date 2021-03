Arauá: Zezinho Sobral solicita melhorias no abastecimento de água de comunidades









08/03/21 - 10:34:01

Atendendo reivindicações dos moradores de Arauá, o deputado Zezinho Sobral (Pode) visitou o povoado Camboatá e o Assentamento Deus Proverá. A comunidade solicita melhorias no abastecimento de água que apresenta problemas há alguns anos. O parlamentar esteve acompanhado do presidente da Companhia de Desenvolvimento de Recursos Hídricos, Cohidro, Paulo Sobral, e do vice-prefeito de Arauá, Bernardo Lima.

“Esse sistema de abastecimento de Camboatá é do início dos anos 2000. Na época, trabalhei fazendo captação de recursos e, através da FUNASA, conseguimos financiar a construção dessa caixa d’água para a cidade de Arauá. Agora o tempo passou e a situação está complicada, comprometendo o abastecimento. Solicitei o apoio da Cohidro para fazer a manutenção ou a troca completa da caixa para fortalecer e garantir o abastecimento completo da comunidade”, explicou Zezinho Sobral.

O vice-prefeito da cidade, Bernardo Lima, agradeceu a disponibilidade do deputado. “Moradores já realizaram abaixo-assinados e, quando fui vereador, levei o problema ao prefeito à época, mas nada foi feito. O deputado Zezinho Sobral não mediu esforços em atender o nosso pedido, vindo até aqui verificar o problema”, pontuou.

Ascom Deputado Zezinho Sobral