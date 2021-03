ASSEMBLEIA LEGISLATIVA RETOMA PROTOCOLO PADRÃO APÓS AVANÇO DA COVID-19









08/03/21 - 13:59:17

A Assembleia Legislativa de Sergipe, através de sua Mesa Diretora, decide pelo restabelecimento de seu protocolo padrão, suspendendo todos os seus protocolos de retomada das atividades presenciais em virtude do avanço dos novos casos de contaminação pelo novo coronavírus (COVID-19) e os problemas já registrados nas redes, pública e privada, de Saúde no Estado.

A Mesa Diretora acatou a sugestão do Comitê Administrativo de Enfrentamento da COVID-19 da Assembleia Legislativa sobre a necessidade da adoção de mecanismos de distanciamento social, em sintonia com os decretos governamentais, suspendendo todos os eventos que possam promover a aglomeração de pessoas e acabem contribuindo para a para a propagação do vírus.

A Alese também segue em sintonia com as medidas adotadas pelo Tribunal de Contas do Estado e pelo Poder Judiciário. O Protocolo Padrão das Atividades Administrativas corresponde às regras instituídas no Ato nº 23.202/2020. O subsecretário-geral da Mesa Diretora, Igor Albuquerque, explica que as medidas que passam a vigorar não vão interferir nas sessões remotas do Poder Legislativo, fortalecendo a modalidade de teletrabalho.

“O acesso às dependências do nosso prédio estará restrito aos deputados estaduais, servidores públicos efetivos, comissionados e terceirizados, estando suspenso o atendimento presencial ao público externo. Teremos um sistema de rodízio e contaremos no prédio com a quantidade estritamente necessária de servidores para garantir a continuidade dos trabalhos legislativos e das sessões remotas”, explica Igor Albuquerque.

Por Habacuque Villacorte

Foto: Jadílson Simões