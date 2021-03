AUMENTA SIGNIFICATIVAMENTE REGISTRO DE SEGURO-DESEMPREGO, EM FEVEREIRO









08/03/21 - 16:47:42

Análise realizada pelo Boletim Sergipe Econômico, parceria do Núcleo de Informações Econômicas da Federação das Indústrias do Estado de Sergipe (FIES) e do Departamento de Economia da UFS, com base nos dados da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, revelou que, na segunda quinzena de fevereiro deste ano, 1.625 trabalhadores solicitaram o seguro-desemprego em Sergipe. Com os valores da segunda quinzena, o mês de fevereiro totalizou 3.566 requerimentos.

Em termos relativos, houve aumento de 7,1% no quantitativo de requerentes em relação a fevereiro do ano passado, quando foram registradas 3.331 solicitações. Já na comparação com janeiro de 2021, observou-se aumento de 13,4%.

A análise dos dados revelou ainda que os pedidos se concentraram principalmente no setor de serviços (1.310 requerentes ou 36,7% do total), seguido do Comércio, com 27,5% (980 requerentes), Indústria, com 20,4% (726 requerentes), Construção, com 12,5% do total de solicitações (446 requerentes), e da Agropecuária, com 2,9% (102 requerentes).

Solicitações pela internet e presencial em fevereiro/2021

No período analisado, 76,6% do total de solicitações foram realizadas via Portal de Serviços do Governo Federal ou via aplicativo da Carteira de Trabalho Digital, o que corresponde a 2.731 solicitações, sendo o restante presencialmente nos postos de atendimento.

Parcelas emitidas e pagas em fevereiro/2021

No segundo mês do ano, foram pagas 2.708 parcelas emitidas em Sergipe, que somaram R$ 3,4 milhões em benefícios do Seguro-Desemprego. Essas parcelas referem-se aos pedidos solicitados após o sétimo dia da data de demissão do trabalhador até 120 dias.

NIE/FIES