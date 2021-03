Banco de leite humano pede doações para alimentar bebês da MNSL









O incentivo a doação de leite materno continua mobilizando a Maternidade Nossa Senhora de Lourdes, através do Banco de Leite Marly Sarney. O pedido para que as mães continuem a doar para alimentar bebês que necessitam do auxílio é constante. A doação de leite materno não oferece riscos durante a pandemia, já que a mulher deverá estar usando máscara e seguir os protocolos de proteção contra a Covid-19.

A enfermeira Bárbara Reis Marques observa que a rotina durante a pandemia no BLH não mudou. “O horário de funcionamento do banco de leite nesse período, passou a ser das 7h às 17h, de segunda a sexta-feira. Já há comprovação de que o leite materno não transmite o vírus. Mas é preciso usar a máscara ao amamentar e reforçar esse uso, sem esquecer de higienizar as mãos antes de retirar o leite”, enfatiza a enfermeira.

Ela atenta que o leite materno é o alimento vital para os bebês. “A missão do banco de leite é facilitar a doação e promover a amamentação, atuando como intermediário, entre as mães que desejam doar e os recém-nascidos internados na Maternidade Nossa Senhora de Lourdes”, orientou a coordenadora.

Imunidade

“Diante dessa pandemia, precisamos garantir doação de leite, já que é necessário fortalecer o sistema imunológico do recém-nascido e isso só se consegue com o leite humano”, disse a gerente do BLH, Magda Doria.

Ela ressaltou que a doação pode salvar vidas e toda mãe sadia, que tenha excesso de leite, seja bem nutrida e esteja com o cartão de pré-natal, pode doar. “O leite poderá ser coletado no próprio Banco. As parturientes que estão amamentando e desejem ser doadoras devem procurar o Banco de Leite Marly Sarney pelo telefone (79) 3226-6301 ou no endereço Rua Mato Grosso, s/n no bairro José Conrado de Araújo”, concluiu.

